Több tiszteletet a magyaroknak - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor azután, hogy a Mark Rutte holland miniszterelnök támadta a melegellenes törvény miatt és az EU-ból való kilépést "ajánlotta" neki és azt mondta, "térdre kell kényszeríteni a magyarokat". Orbán posztjának kommentszekciójában ezután gyorsan megjelentek prominens fideszes politikusok és kiálltak a vezetőjük mellett. prominensek sokféleképpen értelmezik – a szivárványzászló története
A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért. kötötte gúzsba a gólyafiókákat Akasztón, a természetvédelmi őrök mentették meg őket
Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították. június. 24. 20:05","title":"Új rektora lesz a Corvinus Egyetemnek
Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát. érkező iPhone-ok.
Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező iPhone-ok. többévnyi mentés is.
Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul törlődnek az adatok, akár többévnyi mentés is. történik
Most azonnal húzza ki a kábelt, ha ilyen tárolója van – törlődnek az adatok, és senki sem tudja, mi történik Ez pedig bizonytalan helyzetet teremt a dolgozók számára.
Januárban még nagyon sürgős volt, hogy a szenátusokon átverjék a modellváltást néhány egyetemen, de most csigalassúsággal alakulnak az alapítványok. Ez pedig bizonytalan helyzetet teremt a dolgozók számára.
Nincs jele, hogy megalakultak volna az egyetemeket átvevő alapítványok