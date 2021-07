Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de a kormány nem volt hajlandó változtatni a konstrukción. Jelenleg 30 ezer vállalat és 1 millió magánszemély nem törleszt, ők rosszabbul fognak járni – ismeri el a hvg.hu-nak adott interjúban Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, akit arról is kérdeztünk, mennyivel drágulhatnak a hitelek, miért nem éri meg banki pénztárosnak menni, és mi kell ahhoz, hogy egy bank veszteséges legyen.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de...","id":"20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2825e63-6f18-4eb8-bf6c-d55438bbe04d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","timestamp":"2021. június. 29. 11:20","title":"Bankszövetség: A kormány tudja, hogy kockázatos, mégis ragaszkodik a hitelmoratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni, utánuk áfát kell fizetni. Ezzel az Ázsiából rendelt filléres bigyók máris nem lesznek annyira filléresek és bonyolultabb lesz az eljárás. Ugyanakkor az unión belül működő e-kereskedők jelentős adminisztrációs könnyítést kapnak.","shortLead":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni...","id":"20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a562f0-6962-4c4c-bbfa-de628a58cece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","timestamp":"2021. június. 30. 17:05","title":"A netes rendelés Kínából nehezebbé és drágábbá, Szlovákiából könnyebbé válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább itthon. Emberek, akik már semmi pénzért nem jönnének haza, mert külföldön nemcsak elfogadják őket, de nemük, szexuális orientációjuk nem kérdés a munkahelyen, a bankban és az iskolában sem. Angliában, Dániában, Németországban és Ausztriában élő szivárványmenekültekkel beszélgettünk. ","shortLead":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább...","id":"20210630_lmbtq_elkoltozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e08522-3d77-4743-8b30-02d3c26c9d18","keywords":null,"link":"/elet/20210630_lmbtq_elkoltozes","timestamp":"2021. június. 30. 14:00","title":"\"Soha nem jöttünk volna el Magyarországról, ha normálisan tudtunk volna párként élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott meccsei után koronavírus-fertőzöttként diagnosztizáltak.","shortLead":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott...","id":"20210630_skot_koronavirus_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c2998-5ab8-41f2-a21e-e92257df6d49","keywords":null,"link":"/sport/20210630_skot_koronavirus_Eb","timestamp":"2021. június. 30. 16:16","title":"Egy kutatás szerint közel kétezer skót koronavírus-fertőzés köthető az Eb-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","shortLead":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","id":"20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd60e8-1f3c-4df7-9011-23f47f77cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","timestamp":"2021. július. 01. 08:17","title":"Lemondott a Momentum elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","id":"20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd0e05e-5b7b-4ceb-b6e5-150dff622c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 12:05","title":"Kincses Gyula: Elemezni kell, miért haltak meg nálunk ilyen sokan a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","shortLead":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","id":"20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adacd2-0896-4967-a92e-18aaff121ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","timestamp":"2021. június. 30. 11:28","title":"Két takarékbanki alkalmazott 400 millió forintot nyúlt le több tucat ügyféltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta: sajnálja, amit tett.","shortLead":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta...","id":"20210630_kerepes_szatir_hev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f82e95-5e5c-46f6-b427-f72af8d3eb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kerepes_szatir_hev","timestamp":"2021. június. 30. 12:29","title":"Meg akart erőszakolni egy nőt Kerepesen, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]