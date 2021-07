Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","id":"20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb838e-926b-4653-a89c-d6e09247cddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","timestamp":"2021. július. 02. 10:21","title":"Tállai szerint Gyurcsányék adóterrorra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok. A vezeték nélküli pacemakert, amely egy idő után felszívódik a páciens szervezetében, olyan betegek számára készítették, akiknek szívritmusát csak rövid ideig kell szabályozni.","shortLead":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok...","id":"20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbf787e-607d-4ac3-82fd-850a54abe883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","timestamp":"2021. július. 02. 11:03","title":"Kitalálták a pacemakert, ami 60 nap múlva egyszerűen eltűnik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","id":"20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6cdd6e-1060-4fc6-b12b-30115644f626","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","timestamp":"2021. július. 02. 07:21","title":"Magyarországon a megújult Seat Ibiza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b2b144-bc7a-482c-bb5f-3475b9f9e7e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az, hogy 1,9 másodperc alatt van közel 100 km/h-s sebességen, teljesen más szint, mint bármi a közutakon. Leszámítva a sportmotorokat. ","shortLead":"Az, hogy 1,9 másodperc alatt van közel 100 km/h-s sebességen, teljesen más szint, mint bármi a közutakon. Leszámítva...","id":"20210703_Olyan_tempoban_tud_elindulni_a_Tesla_Model_Plaid_hogy_arra_az_utcan_nem_lehet_felkeszulni__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b2b144-bc7a-482c-bb5f-3475b9f9e7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2e480-92dd-4e5f-a4f3-10d574a5fa20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Olyan_tempoban_tud_elindulni_a_Tesla_Model_Plaid_hogy_arra_az_utcan_nem_lehet_felkeszulni__video","timestamp":"2021. július. 03. 09:52","title":"Olyan tempóban tud elindulni a Tesla Model S Plaid, hogy arra az utcán nem lehet felkészülni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193acfc7-fde7-494e-9538-04280aaf3cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ausztriában új gazdára váró régi M5-öst az elmúlt 3 évtizedben nem sokat használták.","shortLead":"Az Ausztriában új gazdára váró régi M5-öst az elmúlt 3 évtizedben nem sokat használták.","id":"20210702_28_ezer_kilometerrel_arulnak_a_szomszedban_egy_32_eves_bmw_m5ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193acfc7-fde7-494e-9538-04280aaf3cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd257210-08b1-4a11-8ba3-8560a99c0422","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_28_ezer_kilometerrel_arulnak_a_szomszedban_egy_32_eves_bmw_m5ot","timestamp":"2021. július. 02. 07:59","title":"28 ezer kilométerrel árulnak a szomszédban egy 32 éves BMW M5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8025212-e557-45df-b81e-c613370ec4d2","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Heti több kilónyi kokaint hozatott be az országba az a jól konspiráló magyar drognagykereskedői hálózat, amelynek a létezéséről a magyar rendőrök nem is tudtak, egészen addig, míg az amerikai FBI egy zseniális trükkel rájuk nem irányította a figyelmet. Az FBI munkatársai és az ausztrál nyomozók néhány éve egy sörözés közben találták ki azt a csalit, amivel aztán világszerte megvezették a főleg drogban utazó nemzetközi bűnszervezeteket. A terv annyira jól sikerült, hogy jelenleg ellátási zavar van a magyar kábítószerpiacon is. ","shortLead":"Heti több kilónyi kokaint hozatott be az országba az a jól konspiráló magyar drognagykereskedői hálózat, amelynek...","id":"20210702_fbi_drogkereskedelem_bunugyek_lebukas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8025212-e557-45df-b81e-c613370ec4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd02d95-55b4-4d0a-ad71-beba772e81c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_fbi_drogkereskedelem_bunugyek_lebukas","timestamp":"2021. július. 02. 06:00","title":"Az egyik legjobban szervezett magyar drognagykereskedői hálózat is bedőlt az FBI trükkjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Reggel fél ötkor történt a baleset Balatonőszödnél.","shortLead":"Reggel fél ötkor történt a baleset Balatonőszödnél.","id":"20210702_Gazolas_vonatok_Balatonszemes_es_Balatonszarszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb56def-2e91-488d-9af8-29dbf1e5201e","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Gazolas_vonatok_Balatonszemes_es_Balatonszarszo","timestamp":"2021. július. 02. 07:39","title":"Gázolás miatt nem járnak a vonatok Balatonszemes és Balatonszárszó között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. Az ötödik, befejező rész, amely Az önkormányzatok autonómiája és a szubszidiaritás témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. Az ötödik...","id":"20210702_Hajnalhasadas_5__Az_onkormanyzatok_autonomiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe912f1c-748c-4982-b272-6b8653aeef2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Hajnalhasadas_5__Az_onkormanyzatok_autonomiaja","timestamp":"2021. július. 02. 19:00","title":"Hajnalhasadás 5. – Az önkormányzatok autonómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]