[{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lassan halad a sor.","shortLead":"Lassan halad a sor.","id":"20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089f3a1-8383-4ad8-a1d5-253c3f37f73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","timestamp":"2021. július. 04. 13:05","title":"Röszkénél kelne át? Több órás várakozásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz labdarúgó-válogatott játékosai is az együttes egyik legjobbja, Leonardo Spinazzola súlyos sérülése miatt szomorúak.","shortLead":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz...","id":"20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb0b38e-0d70-4003-a5d6-a47697858cc4","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","timestamp":"2021. július. 03. 12:48","title":"\"Óriási veszteség\" - Spinazzola sérülése súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó szerint nem is rossz eredményekkel. A vakcina engedélyeztetését hamarosan kérik az Egyesült Államokban is.","shortLead":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó...","id":"20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39aa4f-863f-45c7-8911-fc8da56411b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 03. 15:35","title":"Bharat Biotech: 78 százalékos védelmet ad az indiai védőoltás, a delta variáns ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma Magyarországon, pedig hazánk évek óta első helyen áll a szájüregi daganatok miatti halálozások számában Európában. A gyilkos betegség időben történő felismeréséhez és gyógyításához éppen a rendszeres fogászati látogatás lenne a kulcs – hangsúlyozza a budapesti fogászati rendelőhálózat, amely online fogászati konzultációt indít a témában.","shortLead":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma...","id":"20210704_online_fogaszati_konzultacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3aa707-ab2e-4fe8-9329-148ac4c52df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_online_fogaszati_konzultacio","timestamp":"2021. július. 04. 10:03","title":"Ingyenes online fogászati konzultációt indított egy rendelő, mert nagyon kevés magyar megy fogorvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b2b144-bc7a-482c-bb5f-3475b9f9e7e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az, hogy 1,9 másodperc alatt van közel 100 km/h-s sebességen, teljesen más szint, mint bármi a közutakon. Leszámítva a sportmotorokat. ","shortLead":"Az, hogy 1,9 másodperc alatt van közel 100 km/h-s sebességen, teljesen más szint, mint bármi a közutakon. Leszámítva...","id":"20210703_Olyan_tempoban_tud_elindulni_a_Tesla_Model_Plaid_hogy_arra_az_utcan_nem_lehet_felkeszulni__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b2b144-bc7a-482c-bb5f-3475b9f9e7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2e480-92dd-4e5f-a4f3-10d574a5fa20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Olyan_tempoban_tud_elindulni_a_Tesla_Model_Plaid_hogy_arra_az_utcan_nem_lehet_felkeszulni__video","timestamp":"2021. július. 03. 09:52","title":"Olyan tempóban tud elindulni a Tesla Model S Plaid, hogy arra az utcán nem lehet felkészülni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi tüntető között, akinek kárigényével már 9 éve sem számolt, ráadásul ők sem erőltették a jóvátételt. A szaktárca és az ügyvédjük jogos kompenzációt, a jogász PR-trükköt emleget. A 399 megsérült rendőr kártérítéséről nincs szó, pedig a rendőrszakszervezet szerint jogos lenne.","shortLead":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi...","id":"20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8bd10-f177-44de-97e4-dc92531ecc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","timestamp":"2021. július. 04. 11:00","title":"Tüntetők kaptak kártérítést 2006 miatt, több száz sérült rendőr még mindig nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban. Abban még reménykedhetnek, hogy a nemzetközi támadásra hivatkozva itthon profitálnak belőle, ám szakértők ennek az ellenkezőjét állítják: szerintük többet árt a kormánynak, mint használ. Valószínűleg Orbán most óvatosan kihátrál az ügyből, miután látja, hogy nem ez lesz a nyerő téma a 2022-es választásra.","shortLead":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban...","id":"20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8add743-e943-40b0-843d-5266bb126e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","timestamp":"2021. július. 03. 07:00","title":"Elszámította magát Orbán a melegellenes törvénnyel, már kevés lesz a pávatánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók. A kkv-k adóját békén hagynák, de jönnének a zöld adók és illetékek a szennyezőknek, valamint a nettó 200 ezres minimálbér.\r

\r

","shortLead":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók...","id":"20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f118a-c3fc-4880-aab3-90d876883de0","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Adót vetne ki az 500 millió forint feletti vagyonokra az igazságosság jegyében Karácsonyék mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]