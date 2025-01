Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte Magyar demagóg elvárásokkal provokálja az Alaptörvény szerint megválasztott vezető közjogi tisztségviselőket.","shortLead":"Szerinte Magyar demagóg elvárásokkal provokálja az Alaptörvény szerint megválasztott vezető közjogi tisztségviselőket.","id":"20250104_Reagalt-Sulyok-Tamas-Magyar-Peternek-kikerte-maganak-hogy-kioktassak-a-feladatairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"f5efd835-3527-4630-beef-871ab080b74a","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_Reagalt-Sulyok-Tamas-Magyar-Peternek-kikerte-maganak-hogy-kioktassak-a-feladatairol","timestamp":"2025. január. 04. 19:21","title":"Válaszolt Sulyok Tamás Magyar Péternek és kikérte magának, hogy kioktassa a feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c0ec1b-59c6-42b7-ad7d-f4ad3ef93c68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnöki Szabadság Érdemrendet kapott Soros György a leköszönő amerikai elnöktől, Joe Bidentől, amelyre a közösségi oldalán reagált a magyar származású üzletember.","shortLead":"Elnöki Szabadság Érdemrendet kapott Soros György a leköszönő amerikai elnöktől, Joe Bidentől, amelyre a közösségi...","id":"20250105_Reagalt-Soros-Gyorgy-a-Joe-Bidentol-kapott-kituntetesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c0ec1b-59c6-42b7-ad7d-f4ad3ef93c68.jpg","index":0,"item":"bca5f775-f13c-4ab4-95c0-d5260229eeca","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Reagalt-Soros-Gyorgy-a-Joe-Bidentol-kapott-kituntetesre","timestamp":"2025. január. 05. 09:49","title":"Reagált Soros György a Joe Bidentől kapott kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi amerikai elnök alig három hét múlva távozik hivatalából. ","shortLead":"A jelenlegi amerikai elnök alig három hét múlva távozik hivatalából. ","id":"20250104_Biden-8-milliard-dollaros-fegyverszallitmanyt-kuldhet-Izraelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8afd6bd7-cd43-4dfb-89aa-cffe3dc654a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Biden-8-milliard-dollaros-fegyverszallitmanyt-kuldhet-Izraelnek","timestamp":"2025. január. 04. 17:36","title":"Biden 8 milliárd dolláros fegyverszállítmányt küldhet Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","shortLead":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","id":"20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799.jpg","index":0,"item":"4e9c41e5-38f7-48e3-8c54-1f9fc58c54fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","timestamp":"2025. január. 05. 15:00","title":"Bese atyát tűzte műsorára a közmédia, az elcsábulásról beszélgetett Eperjes Károllyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","shortLead":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","id":"20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903.jpg","index":0,"item":"8e7c64ff-d03c-4d33-9db9-8cd3a8961caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","timestamp":"2025. január. 04. 21:14","title":"Újrakezdik a tárgyalásokat az izraeli túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"65 embert vert át, ezzel 14 millió forintot szerzett egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi, aki a bizniszbe az élettársát és két barátját is bevonta.","shortLead":"65 embert vert át, ezzel 14 millió forintot szerzett egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi, aki a bizniszbe az élettársát és...","id":"20250106_online-csalas-buncselekmeny-hajdu-bihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"26714b70-49b8-41bf-81a4-ee5e13547582","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_online-csalas-buncselekmeny-hajdu-bihar","timestamp":"2025. január. 06. 10:19","title":"Mobil garázzsal vert át embereket, számlát is adott az online csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a volt elnökök halála után a regnáló elnök rendeli el, hogy 30 napig félárbocon legyenek a zászlók az országban. Donald Trump beiktatása azonban hamarabb lesz, minthogy lejárna a 30 nap.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a volt elnökök halála után a regnáló elnök rendeli el, hogy 30 napig félárbocon legyenek...","id":"20250105_jimmy-carter-halala-donald-trump-amerikai-elnok-nemzeti-gyasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e.jpg","index":0,"item":"ee851645-c538-47b2-8b91-87a45d3ea8ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_jimmy-carter-halala-donald-trump-amerikai-elnok-nemzeti-gyasz","timestamp":"2025. január. 05. 14:35","title":"Sérelmezi Donald Trump, hogy beiktatásakor félárbocon lesznek az amerikai zászlók Jimmy Carter halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ba3d19-71ca-4a09-9237-b9cee625f1c8","c_author":"Sághy Erna","category":"360","description":"Az üldöztetés és apja elvesztése határozta meg a képzőművészeti főiskolai diplomával az Állami Bábszínházban díszletfestőként, majd báb- és látványtervezőként dolgozó Ország Lili művészetét, akinek munkáiból tárlat látható a Kiscelli Múzeumban.","shortLead":"Az üldöztetés és apja elvesztése határozta meg a képzőművészeti főiskolai diplomával az Állami Bábszínházban...","id":"20250104_hvg-orszag-lili-kepzomuveszet-kiallitas-kiscelli-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27ba3d19-71ca-4a09-9237-b9cee625f1c8.jpg","index":0,"item":"5586324a-2cd7-4c56-bcc3-8955978c55ed","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-orszag-lili-kepzomuveszet-kiallitas-kiscelli-muzeum","timestamp":"2025. január. 04. 17:30","title":"„A templom az emberben belül van, ahhoz nem is kell egy épület tulajdonképpen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]