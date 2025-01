Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években. Ami ráadásul a szegényebb rétegeket fokozottan érinti.","shortLead":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években...","id":"20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b.jpg","index":0,"item":"156cc168-b9fe-4d5e-bda3-63d24ddf7c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","timestamp":"2025. január. 08. 10:02","title":"Raskó György: Egy családnak évente 1,1 millió forinttal többet kell élelmiszerre költenie, és ez a kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9058f9f1-0938-4ba7-a67f-c0f5a4868d74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörésekor vállalta, hogy teljesen leválik az orosz földgázról. Ehelyett tavaly 13 százalékkal több cseppfolyós gázt importáltak az európai országok, mint 2023-ban.","shortLead":"Annak ellenére, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörésekor vállalta, hogy teljesen leválik az orosz...","id":"20250109_orosz-LNG-import-rekord-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9058f9f1-0938-4ba7-a67f-c0f5a4868d74.jpg","index":0,"item":"273bbfcd-9a14-4514-8e8c-89ec4e1523de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_orosz-LNG-import-rekord-2024","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Rekordmennyiségű LNG-t vásárolt Európa Oroszországtól 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","shortLead":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","id":"20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"4d887aea-6793-48b3-b8a3-5a49e469886b","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","timestamp":"2025. január. 09. 15:01","title":"Szilárd EU- és NATO-tagság, pragmatikus kapcsolat Oroszországgal – Magyar Péter a Reutersnek beszélt arról, hogyan kormányozná Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók szerint a kávézaccban lévő szén segítségével kivonható lehet a talajvízből az egyik leggyakrabban használt gyomirtó szer. ","shortLead":"Brazil kutatók szerint a kávézaccban lévő szén segítségével kivonható lehet a talajvízből az egyik leggyakrabban...","id":"20250108_kavezacc-hasznositasa-szen-gyomirto-szer-bentazon-megkotese-kornyezet-vedelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"d002aa40-8cc8-4850-b58c-45ae44db43ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_kavezacc-hasznositasa-szen-gyomirto-szer-bentazon-megkotese-kornyezet-vedelme","timestamp":"2025. január. 08. 08:03","title":"Gondoljon erre, mielőtt legközelebb kukába dobja a kávézaccot: elképesztő képességét fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell “etetni”, a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. ","shortLead":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen...","id":"20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29.jpg","index":0,"item":"9f623f3f-d1f7-411a-8808-761682b837e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","timestamp":"2025. január. 09. 11:30","title":"Mi fér bele 26 percbe? – Ezt tedd, amíg feltölt az autód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"822f7f01-8acd-4663-9712-a43cbdd5f62e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Királyságban megkezdett vizsgálat megerősítette a boncolás eredményét, így már hivatalossá vált, hogy mibe halt bele a One Direction énekese. ","shortLead":"Az Egyesült Királyságban megkezdett vizsgálat megerősítette a boncolás eredményét, így már hivatalossá vált, hogy mibe...","id":"20250108_Liam-Payne-halal-oka-One-Direction","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822f7f01-8acd-4663-9712-a43cbdd5f62e.jpg","index":0,"item":"0a2f7b80-fcc7-4a99-ac05-da14f1cdbbc1","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Liam-Payne-halal-oka-One-Direction","timestamp":"2025. január. 08. 20:16","title":"Kiderült, pontosan mi okozta Liam Payne halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","shortLead":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","id":"20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7.jpg","index":0,"item":"ee52e1f6-4c36-4c94-b0c6-88f5912f8c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","timestamp":"2025. január. 08. 10:28","title":"Végtelen körözésbe kezdett egy sofőr nélküli taxi a csapdába került utasával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai politikusok között. A németországi választások előtt kellene dűlőre jutni.","shortLead":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai...","id":"20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"721be0eb-2c6f-41b8-ac49-b2b0408c7798","keywords":null,"link":"/eurologus/20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"Elon Musk beszól az európai államfőknek és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]