Nem kell többé kinyomtatni az autósoknak a zöldkártyát zöldkártyát Leégett a Los Angeles-i tűzben egy magyar modell háza, Vajna Tímea is pakol már. Egy harmadik, szintén vagyonos magyar nő pedig netes gyűjtést is indított saját és gyerekei javára, miután mindene elpusztult a kaliforniai tűzvészben. Donald Trump megválasztott elnök olyan okokat vélt felfedezni a katasztrófa mögött, ami a demokraták számára lehetne kínos: egy már szinte kihalt hal és egy nem létező vízhelyreállítási nyilatkozat. Miközben Los Angeles egyre nagyobb részét pusztítja el a futótűz. tűzvészt. Egy pár centis halra és a demokratákra kenné Trump a Los Angeles-i tűzvészt. visszavonulását. A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól. Tyson Fury ismét bejelentette visszavonulását. Hetvenéves traktor és egy harmincéves Golf ütközött Zsédenynél. Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított. Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán Tüntetésen követelte Rogán Antal lemondását a 2RK. Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust. Le Figaro-elemzés: Utolérheti Magyarországot és Szlovákiát a német autóipari válság. A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind Magyarország, mind Szlovákia erősen függ attól, miként alakulnak a dolgok a német gazdaságban. A BMW máris bejelentette, hogy a tervezett debreceni üzemben nem három, hanem csupán két modell gyártanak majd, ami azt jelenti, hogy évente nem 150 ezer, hanem csupán 80-90 ezer jármű kerül le a szalagról.