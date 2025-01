Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki, ha az állam a teljes infrastruktúrát megépítette, és az összes szabályt, amit kell, átírta.","shortLead":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki...","id":"20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6.jpg","index":0,"item":"762af345-4b67-4d72-85a7-843b071554b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 11:13","title":"500 méteres felhőkarcoló is lehet Rákosrendezőn, 2039-ig is várhatunk, hogy az állam megkapja a teljes vételárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna. Az utazással együtt praktikusan 24 órás fővárosi szolgálatba minden ápolót és sofőrt be kellene forgatni.","shortLead":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna...","id":"20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"179c9c32-824d-43a5-a910-eae6b69f5475","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","timestamp":"2025. január. 19. 12:44","title":"Kötelező, állandó, rotációs budapesti szolgálat jöhet a vidéki mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"8d5dbe58-fd98-4473-b61f-18669047dc42","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","timestamp":"2025. január. 19. 19:01","title":"Pszichiáterek szerint Fico agresszívabbá vált a tavalyi merénylet óta, ezért felszólították a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt, amit az EU diktál neki. Az autóipari beruházások továbbra sem állnak le, pedig egyre több jel mutat arra, hogy zsákutcába hajtottunk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt...","id":"20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"d3349bce-fa95-4dd3-a821-e06d959f0e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 07:00","title":"És akkor a magyar kormány leírta, amit Brüsszel diktált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes áron vezeti be a piacra az elektromos Fronterát.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes...","id":"20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"ec0efaa1-c620-4f43-8738-9a066b461382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Magyarországon az Opel minden korábbinál olcsóbb új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","shortLead":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","id":"20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"676c549b-4e97-4925-80f3-565aa81896e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","timestamp":"2025. január. 20. 14:06","title":"Az orvosi kamara és a belügy napok óta azon vitatkozik, el tudják-e látni időben a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt. Az olajcég már nem visz a környéken élőknek ingyen palackos vizet, azt sérelmezve, hogy nem váltottak vissza elég palackot.","shortLead":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt...","id":"20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952.jpg","index":0,"item":"53f2c7fd-5c6c-45ab-ac89-11e3111493e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","timestamp":"2025. január. 20. 08:09","title":"Átlátszó: Nem 10, hanem 487 köbméter olaj szivároghatott el a gárdonyi Mol-vezetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy része Elon Musknál van, de akad még néhány dollármilliárdos a listán.","shortLead":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy...","id":"20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"d124f75b-d727-44fa-af77-f5e213a83c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"Több pénze van a Trump-kormány tagjainak, mint amennyi Magyarország és Görögország együttes GDP-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]