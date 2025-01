Orbán Viktor nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök január 20-i beiktatásán, helyette a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten – közölte korábban Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Később Kovács Zoltán azzal magyarázta azt, hogy Orbán nem utazik Washingtonba, hogy hivatalos meghívást a magyar kormány egyetlen képviselője sem kapott, majd azzal érvelt, más vezetőknek sem küldtek ilyet. Ennek ellenére meghívták többek között Giorgia Meloni olasz kormányfőt és Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnököt is, akik jelezték, ott is lesznek.

Akármennyire igyekszik tehát azt kommunikálni a kormány, hogy Orbánnak más dolga van, úgy tűnik, ők maguk sem próbálnak úgy tenni, mintha ez a nap nem Donald Trumpról szólna. Miután a miniszterelnök múlt héten úgy fogalmazott, „kedd reggel egy más nap kel fel a nyugati világ fölött”, hétfőn a kormány hivatalos Facebook-oldalán jelent meg a bejelentés, hogy újra lesz Trump-Orbán találkozó – igaz, konkrétumokat nem közöltek, csak annyit, belátható időn belül sor kerül majd rá. Ilyen előzmények után kezdte meg tehát Orbán beszédét, amely bár hivatalosan az uniós elnökségre tekint vissza, mégis az Új korszak kezdődik címet kapta.

Az elnökség véget ért, lehet tehát mérleget vonni (…) sokan és sokat dolgoztak a magyar elnökség sikeréért

– kezdte Orbán, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki az elnökség sikeréért dolgozott és külön megköszönte Bóka János miniszternek. “Akik pedig az elnökség sikere ellen dolgoztak, őket vigye el az ördög” – tette hozzá, a magyarok sikere ellen dolgozó magyaroknak pedig azt kívánta, a pokol mély bugyrába kerüljenek. Az EU-s elnökség fél évét amúgy a HVG már értékelte, elkemzésünk itt olvasható:

A magyar kormány nem tudott túllépni a saját árnyékán – mérleget vontunk az EU-elnökségről Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá tette Európát, a másik oldalon pedig a rengeteg kérdőjel, hogy ezt vajon mivel lehetne alátámasztani. Elemzésünkben sorra vesszük az egyes területeket, az azokhoz kapcsolódó magyar álláspontot és a tényeket, amelyek segítenek eloszlatni a narancsszínű ködöt.

Orbán a rövid bevezető után át is kötötte beszédét arra, hogy hivatalba lép Donald Trump és vele Brüsszelben, az Európai Unióban is új korszak kezdődik. Ennek van geopolitikai szála és gazdasági vetülete is – magyarázta Orbán. A miniszterelnök beszélt a “woke-kapitalizmusról” is, és megjegyezte: ennek jele “a zöld átmenet is, ami most teszi szönkre az európai ipart”. Szerinte erről a tripről “jön le” Amerika Trump hivatalba lépésével.

Már holnaptól kezdődik Amerika és Brüsszel harca – jövendölt a miniszterelnök, hozzátéve: ennek nagyon is sok köze van a magyar emberekhez, a magyar EU-s elnökséghez. “Azt láttam, hogy az egyetlen geoplitikai központ, ahol nem foglalkoznak a világpolitikai változásokkal, az Brüsszel (…) az EU nemcsak le van maradva a versenyben, hanem a felkészülést sem kezdte el” – mondta az elmúlt fél év tapasztalatairól, hozzátéve: az EU “csak üldögél az öltözőben, miközben kint hamarosan kezdődik a meccs.” Itt ismét elsütötte a kormányfő azt a viccet, amit már péneteken a Kossuth Rádióban is, hogy “Európa a kijózanodás helyett a ráivás fázisában van”.

Orbán úgy kipihente magát Indiában, hogy hazatérve kiosztotta a fél világot Brüsszeltől Soroson át Ukrajnáig Hurráoptimista és erősen kritikus – sőt, személyeskedő, fenyegető – hangulat jellemezte az indiai téli nyaralásáról hazatért Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját. Rogán Antal szankciós listára kerülése egy mondatot ért, annál több szó esett a Washington-Brüsszel-tengelyről, a Soros-hálózatról és hogy 2025 a középosztály megerősödésének éve lesz.

Orbán a már korábban is vázolt szálat is felvette ismét, miszerint a “békemissziót”, amit ő kezdett el, mostantól más viszi tovább, Donald Trump “veszi át a stafétát”, mert neki ez testhezállóbb, pontosabban ő és az Egyesült Államok méretarányosabb a feladathoz. A magyarországi állapotokra visszatérve Orbán sorolta, hogy az új technológiák meghonosításában mi mindent tett az általa vezetett kormány. Aztán arról is beszélt, hogy “mi már Trump voltunk Trump előtt”, mert az államszervezés és az önazonosság terén jól állunk, pionírok vagyunk – ezért is utálnak minket szívből a liberálisok”.

Ami a jövőt illeti, a nemzeti konzultáció által is támogatott új gazdaságpolitika is beindul a már korábban ismertetett 21 pontos akciótervvel a miniszterelnök szerint. “A magyar elnökség alatt mi magyarok folyamatosan építettük az együttműködést a republikánus elnökkel, fenntartottuk a kommunikációs csatornát Oroszországgal” – utalt még vissza Orbán az elmúlt fél évre, és megjegyezte:

mi együttműködést, gazdasági hasznot akarunk a nemzetközi politikában.”

Az Oroszország elleni uniós szankciók nem működnek – ismételte meg sokadszorra Orbán, és megintcsak Magyarországra visszatérve megjegyezte: itthon nőnek a bérek, van munkáshitel, a költségvetési hiány csökken, az államadósság nem nő, van nyugdíjemelés és 2025-ben a magyar gazdasági növekedés a duplája lehet az EU-snak. “Már csak az a kérdés, hogy ha Brüsszel arra, mi pedig erre, akkor milyen lesz Magyarország és Brüsszel viszonya?” – kérdezte, majd azt ígérte: a magyar emberek érdekeinek mentén alakul majd ez a viszony. Szerinte “a rossz brüsszeli gazdaságpolitika hatásait lehet tompítani Budapesten, de nem lehet teljesen kiküszöbölni, vagyis Magyarország szempontjából nem mindegy, hogy az EU beteg-e vagy sem.” Márpedig beteg, legalábbis a kormányfő szerint ennek a jele, hogy az EU nem képes szavaztolni a maga és környezetének biztonságát, az emberek életminőségének javulását, nem képes megállítani a migrációt, Ukrajna tagságával pedig tönkretenné az uniós gazdákat.

Orbán hosszan sorolta, hogy az elmúlt 25 évben mi mindenben kívánt fejlődni az EU, milyen stratégiákat alkottak, célokat tűztek ki, de szerinte ezek nem működtek, befuccsoltak, megrekedtek. Közben pedig Magyarországot büntetik – jegyezte meg. Szerinte a közös politikák nem teszik sikeresebbé az egyes tagállamokat, viszont “a tagállami szuverenitás felszámolását tűzte ki célul.” Ebben változás kell, és főleg az unión kívüli kényszerítő eszközökkel kell próbálkozni Orbán szerint.

Mi, Magyarország, a brüsszeli rendszer ellenzéke vagyunk”

– jegyezte meg a miniszterelnök, hozzátéve: a balliberális és a globális transzatlanti elit, egy oligarchia tartja túszul Brüsszelt, “Soros György pénzével kistafírozva”. Megállapította, “a mi erőnk nem Brüsszelből és a brüsszeli elitből fakad”, hanem éppenhogy leváltani készülnek a Patrióták ezt a brüsszeli elitet. Donald Trump hivatalba lépésre utalva megjegyezte: “csak néhány óra és a nap is másként fog sütni Brüsszel felett: új elnök Amerikában, nagy Patrióta-frakció Brüsszelben, nagy lelkesedés, lkipróbált és hazájukat szerető hazafiak”. Majd búcsúzóul kiadta a jelszót: