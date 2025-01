Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","shortLead":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","id":"20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9.jpg","index":0,"item":"9790a002-e649-4eac-abd7-1ce89603927e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","timestamp":"2025. január. 21. 11:07","title":"Végig vették a térfigyelő kamerák egy BMW-s rombolását, hiába próbált eltűnni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést tekintve messze jár társától.","shortLead":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést...","id":"20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f.jpg","index":0,"item":"7c066aac-adad-4c5f-9c55-b36871e98f54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","timestamp":"2025. január. 21. 12:41","title":"Mi a megoldás, ha az egyikünk elfejlődik a másik mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","shortLead":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","id":"20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811.jpg","index":0,"item":"8518ce61-b496-46fd-a167-a56f73d8e5b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","timestamp":"2025. január. 20. 11:45","title":"Sérült tartálykocsiból próbálták áttölteni a benzint Nigériában, felrobbant, legalább 86-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Részleteket ezúttal nem árult el az ORFK, az elmúlt hetekben azonban több tankerületből is érkeztek sikkasztásról szóló hírek.","shortLead":"Részleteket ezúttal nem árult el az ORFK, az elmúlt hetekben azonban több tankerületből is érkeztek sikkasztásról szóló...","id":"20250120_orfk-iskola-korrupcio-oktatas-nyomozas-sikkasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"002a79a4-e65e-408e-9647-27379fbfd68a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_orfk-iskola-korrupcio-oktatas-nyomozas-sikkasztas","timestamp":"2025. január. 20. 06:48","title":"Kilenc ügyben nyomoz a rendőrség iskolai korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","shortLead":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","id":"20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5.jpg","index":0,"item":"0da0ef54-8600-49be-8dfa-55201da07ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","timestamp":"2025. január. 19. 14:57","title":"Karácsony Gergely: A Városháza nem túl szép, de majd eltakarjuk – nagyon menő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e482c9-6226-4ebc-bd4f-8c5490921cc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották az európai piacra. Csak azokat a dolgozókat nem küldik el, akik majd leszerelik a gyártósorokat.","shortLead":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották...","id":"20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e482c9-6226-4ebc-bd4f-8c5490921cc8.jpg","index":0,"item":"ce1dd8f6-15ff-448b-a146-780437e959c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:42","title":"Bezárja romániai hűtőgépgyárát a Haier, több mint 500 embert eresztenek szélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]