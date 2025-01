Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc3a7933-8b95-4b84-a725-0d81862e56cf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Noha a bankok – saját érdekükben is – kockázatelemzést végeznek, ha egy ügyfelük szankciós listára kerül, a jelek szerint Rogán Antal esetében a számlavezető bankja nem zárolta a miniszter számláit. Legalábbis képviselői fizetését nem kérte Rogán készpénzben kiadni, azt továbbra is bankszámlára utalja neki az Országgyűlés.","shortLead":"Noha a bankok – saját érdekükben is – kockázatelemzést végeznek, ha egy ügyfelük szankciós listára kerül, a jelek...","id":"20250125_Hiaba-kerult-szankcios-listara-Rogan-Antal-a-jelek-szerint-tovabbra-is-hozzafer-a-bankszamlajahoz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3a7933-8b95-4b84-a725-0d81862e56cf.jpg","index":0,"item":"0d616c52-6c67-40f6-a72c-300ad677138c","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Hiaba-kerult-szankcios-listara-Rogan-Antal-a-jelek-szerint-tovabbra-is-hozzafer-a-bankszamlajahoz-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 08:14","title":"Hiába került szankciós listára, Rogán Antal a jelek szerint továbbra is hozzáfér a bankszámlájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges bombafenyegetés hatására sem emeltek rajta. Azért sem, mert hiába a nagy ijedtség, ez nem terrorcselekmény. Még két magasabb terrorfokozat van, és a törvény elég szabad kezet ad a belügyminiszternek az emelésre, de több, a fényre csak ritkán lépő szakmai és politikai szervnek is van beleszólása.","shortLead":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges...","id":"20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32.jpg","index":0,"item":"195fa2cc-4e55-4fae-8e17-e35cd0667226","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 19:38","title":"Miért nem elég ahhoz 287 iskolai bombariadó, hogy Pintér Sándor emeljen a terrorkészültség szintjén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott veszélyben, voltak, akik értetlenkedtek is, hogy mi ez a nagy felhajtás. Csakhogy sok diákkal egyáltalán nem közölték a tanárok, hogy a fenyegetés komolytalan, emiatt sokan kifejezetten aggódtak, és sok diák sírva reagálta le az első sokkot. ","shortLead":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott...","id":"20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0.jpg","index":0,"item":"602ca98c-a015-4564-8302-8913ef676d4b","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:01","title":"Lehet, hogy senki nem volt veszélyben, de ezt nem így érezték a kisiskolások, akik még sosem hallottak bombariadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","shortLead":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","id":"20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682.jpg","index":0,"item":"e618de30-791f-4a53-ab54-806be679541d","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","timestamp":"2025. január. 23. 16:39","title":"Rovarszennyezett az Auchan zacskós hántolt árpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1235c4de-7fe7-4abc-8102-976794c06257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Dávid személyében ismét van Oscar-jelöltünk. Az Emilia Pérez 13 jelöléssel vezet, a Wicked és A brutalista 10-10 jelöléssel a második","shortLead":"Jancsó Dávid személyében ismét van Oscar-jelöltünk. Az Emilia Pérez 13 jelöléssel vezet, a Wicked és A brutalista 10-10...","id":"20250123_Kihirdettek-az-Oscar-jeloleseket_2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1235c4de-7fe7-4abc-8102-976794c06257.jpg","index":0,"item":"d1ca1488-21ee-4547-bc33-50164b3d639c","keywords":null,"link":"/kultura/20250123_Kihirdettek-az-Oscar-jeloleseket_2025","timestamp":"2025. január. 23. 15:22","title":"Kihirdették az Oscar-jelöléseket: Jancsó Dávidot A brutalista vágásáért jelölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint pénteken biztonságban folytatódhat az oktatás minden magyar iskolában.","shortLead":"A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint pénteken biztonságban folytatódhat az oktatás minden magyar...","id":"20250124_retvari-bombariado-iskolak-tanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b.jpg","index":0,"item":"b27aceee-20ea-4531-a131-4c0bbb9431a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_retvari-bombariado-iskolak-tanitas","timestamp":"2025. január. 24. 05:35","title":"Rétvári: 303 iskolát vizsgáltak át, robbanószert sehol sem találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanuló nemrég váltott iskolát, de a tankerület szerint könnyedén beilleszkedett az új közösségbe.","shortLead":"A tanuló nemrég váltott iskolát, de a tankerület szerint könnyedén beilleszkedett az új közösségbe.","id":"20250124_ongyilkossag-altalanos-iskola-diak-tatabanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"84b195d8-64eb-426b-bddd-6263eec13428","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_ongyilkossag-altalanos-iskola-diak-tatabanya","timestamp":"2025. január. 24. 10:31","title":"Öngyilkos lett egy tatabányai általános iskola diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna történelmével kapcsolatos állításokat egy törvénytelen háború igazolására használja fel. A nagy többségbe beletartoztak a Tisza Párt képviselői, de a fideszesek nem: a kormánypártiak nem szavaztak ennél a témánál.","shortLead":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna...","id":"20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"04a89d23-c0bd-4622-9743-74e3c20f2538","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","timestamp":"2025. január. 23. 16:15","title":"A Fidesz ismét nem merte bírálni az oroszokat az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]