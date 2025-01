Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67872cd8-80a5-4a13-989f-01cf00dd10b6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs utáni sajtótájékoztatón a szerb teniszező elárulta, hogy izomszakadással játszott Alexander Zverev ellen.","shortLead":"A meccs utáni sajtótájékoztatón a szerb teniszező elárulta, hogy izomszakadással játszott Alexander Zverev ellen.","id":"20250124_Novak-Djokovics-feladta-visszalepett-Australian-Open-elodonto-alexander-zverev-tenisz-serules-izomszakadas-jannik-sinner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67872cd8-80a5-4a13-989f-01cf00dd10b6.jpg","index":0,"item":"ad46150a-92ed-423c-958c-cc7f4efe2edf","keywords":null,"link":"/sport/20250124_Novak-Djokovics-feladta-visszalepett-Australian-Open-elodonto-alexander-zverev-tenisz-serules-izomszakadas-jannik-sinner","timestamp":"2025. január. 24. 10:04","title":"Feladta Djokovic az elődöntőt Melbourne-ben, ahol talán utoljára játszott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. 