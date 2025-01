Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2014-ben elmenekült, jelenleg az Egyesült Államokban élő férfi szerint a fizetésük havonta egy jégkrémre volt elég, a modern hadviselésről pedig fogalmuk sem volt.","shortLead":"A 2014-ben elmenekült, jelenleg az Egyesült Államokban élő férfi szerint a fizetésük havonta egy jégkrémre volt elég...","id":"20250125_Se-loszer-se-WC-papir-ilyen-az-elet-az-eszak-koreai-seregben-egy-volt-katona-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"1bcf4d81-16d9-4da7-8425-5366749e84a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Se-loszer-se-WC-papir-ilyen-az-elet-az-eszak-koreai-seregben-egy-volt-katona-szerint","timestamp":"2025. január. 25. 18:56","title":"Se lőszer, se WC-papír – ilyen az élet az észak-koreai seregben egy volt katona szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac5b1d9-02ce-4bba-9370-266e95ca1e9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány hivatalos közösségi oldalára posztolt videóban az olimpikon azt mutatja be, milyen vidáman zajlik az igazoltatás, ha valaki letölti a DÁP-alkalmazást. ","shortLead":"A kormány hivatalos közösségi oldalára posztolt videóban az olimpikon azt mutatja be, milyen vidáman zajlik...","id":"20250127_Gulyas-Michelle-DAP-Digitalis-Allampolgarsag-Program-reklam-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac5b1d9-02ce-4bba-9370-266e95ca1e9c.jpg","index":0,"item":"4a847908-cc10-4fa7-8207-0dd8a580b218","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Gulyas-Michelle-DAP-Digitalis-Allampolgarsag-Program-reklam-rendorseg","timestamp":"2025. január. 27. 11:20","title":"Gulyás Michelle egyenruhás rendőrként, óriási mosollyal reklámozza a digitális állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","shortLead":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","id":"20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137.jpg","index":0,"item":"1fee4255-2af7-48bd-a63d-bd8543dda3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","timestamp":"2025. január. 25. 16:31","title":"Két éve havi félmilliót kap az Állami Számvevőszék volt elnöke a Szarvasi Polgármesteri Hivataltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette, hogy a Dániához tartozó hatalmas szigeten élő 57 ezer ember velük akar tartani.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette...","id":"20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"b00631c7-3506-4a94-890e-afd03d54fec4","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","timestamp":"2025. január. 26. 08:26","title":"Trump szerint a grönlandiak az USA-hoz akarnak tartozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök ellen lázadás vádjával a múlt hónapban általa elrendelt hadiállapot miatt.","shortLead":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök...","id":"20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f.jpg","index":0,"item":"569dae3f-b5cd-458d-b776-ef9a617d1a49","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","timestamp":"2025. január. 26. 12:42","title":"Vádat emeltek Jun Szog Jol felfüggesztett dél-koreai köztársasági elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","shortLead":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","id":"20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926.jpg","index":0,"item":"61837e6f-3676-42ac-813a-9362e40a8046","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","timestamp":"2025. január. 27. 07:10","title":"Magyarország megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatot adjon ki a fehéroroszországi elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1043ddf6-1e77-4e82-9637-2032ab45d6e8","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Nem titok, hogy a NER politikusainak, milliárdosainak és véleményvezéreinek kedvelt hobbijai közé tartozik a vadászat. Az viszont meglepő, hogy Bánki Erik 10-35 millió forint értékben vadászott, és orrszarvút is lőtt Dél-Afrikában, míg Mészáros Lőrinc Tádzsikisztánban, Bayer Zsolt és Semjén Zsolt pedig Namíbiában vadászott.","shortLead":"Nem titok, hogy a NER politikusainak, milliárdosainak és véleményvezéreinek kedvelt hobbijai közé tartozik a vadászat...","id":"20250127_ner-elit-vadaszat-orrszarvu-bayer-zsolt-semjen-zsolt-banki-erik-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1043ddf6-1e77-4e82-9637-2032ab45d6e8.jpg","index":0,"item":"517c3c6b-4423-4ec7-be97-76cb469050b5","keywords":null,"link":"/360/20250127_ner-elit-vadaszat-orrszarvu-bayer-zsolt-semjen-zsolt-banki-erik-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. január. 27. 06:30","title":"Orrszarvút is lőtt már a magyar kormányelit, Bayer és Semjén beérte impalával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e78df54-220f-4232-b4f3-a20743181968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellopott műtárgyak között van a cotofenesti aranysisak is, a Romániában talált egyik legértékesebb, dák kori lelet.","shortLead":"Az ellopott műtárgyak között van a cotofenesti aranysisak is, a Romániában talált egyik legértékesebb, dák kori lelet.","id":"20250125_Robbantas-lopas-dak-aranykincs-hollandiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e78df54-220f-4232-b4f3-a20743181968.jpg","index":0,"item":"f7141de0-f2f1-4f76-a3c6-f2d38cae0017","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Robbantas-lopas-dak-aranykincs-hollandiai-muzeum","timestamp":"2025. január. 25. 16:09","title":"Robbantással lopták el a leghíresebb dák aranykincset egy hollandiai múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]