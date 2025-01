Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","shortLead":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","id":"20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"d184d361-b727-4043-a14f-caa6ab8afc7b","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","timestamp":"2025. január. 30. 06:04","title":"Harmincezer fős migránstábort építtet Trump Guantánamón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","shortLead":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","id":"20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6.jpg","index":0,"item":"80572a9b-4e02-4d64-b078-285b928b4fb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","timestamp":"2025. január. 29. 16:20","title":"Bochkor Gábor elítéli az erőszakot, de emberileg megérti Curtis pofozkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b94df7b-9611-499a-b985-947449812ccf","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Nem az angoltudása, sokkal inkább szakmai felkészültsége hagy kivetnivalót maga után Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőnek. Ukrán közlések szerint valószínűleg találat érte a berendezéseket, míg az oroszok arról beszélnek, a légvédelem lelőtt két ellenséges drónt. Egyelőre nem tudni, hogy az incidens mennyire érinti a Magyarország számára is fontos szállításokat. 