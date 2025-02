Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"861e87ca-4fd2-4fea-b64b-d87f5236d856","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Januárban sem állt meg a drágulás a hazai üzletekben, és akármennyire szigorúan vonja össze a szemöldökét a kormány meg a GVH, a folyamat vélhetően folytatódhat. De emiatt tényleg a szakmai szervezeteket érdemes hibáztatni?","shortLead":"Januárban sem állt meg a drágulás a hazai üzletekben, és akármennyire szigorúan vonja össze a szemöldökét a kormány meg...","id":"20250131_bevasarlokosar-vasarnapi-ebed-elelmiszerarak-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/861e87ca-4fd2-4fea-b64b-d87f5236d856.jpg","index":0,"item":"28d39955-e428-4840-880d-2c3b1538b370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_bevasarlokosar-vasarnapi-ebed-elelmiszerarak-inflacio-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 14:02","title":"70 százalékkal drágább tej, 60 százalékkal drágább tojás és 16 százalékkal drágább hús – így szálltak el az árak egy év alatt a magyar boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony Gergellyel közösen próbálta megszerezni a Rákosrendezőt.","shortLead":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony...","id":"20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"2a48b5da-1cbf-43d4-af6c-f9961e7b2ef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","timestamp":"2025. január. 31. 11:54","title":"Bajnai Gordon: Semmi közöm a rákosrendezői beruházáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan sokkal inkább az elevenébe vág. A lépésnek szerteágazó hatásai lehetnek, gyengülhetnek a klímaváltozás legsúlyosabb hatásainak elkerülését célzó erőfeszítések, és az USA biztosan elveszti a befolyását erre. Trump viszont gazdaságilag is lábon lőheti országát azzal, hogy átengedi a terepet a versenytársaknak a tiszta technológiákban, még úgy is, hogy Amerika fele nem megy vele. A lépés várható hatásait Ürge-Vorsatz Diána, az IPCC alelnöke segített mérlegelni.","shortLead":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan...","id":"20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c.jpg","index":0,"item":"61e370ad-0f3c-47e4-980a-95bf78129dc1","keywords":null,"link":"/360/20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","timestamp":"2025. január. 30. 15:45","title":"Trump nem tudja feltámasztani a múltat, az USA gazdaságát viszont lábon lőheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjút a friss GDP-adatokkal kapcsolatban. A tárcavezető elárulta, hogy 2024-es év miért nem a gazdasági növekedésről szólt, ahogy azt a kormányzat ígérte, majd beszélt a reálbérek növekedéséről és a vámháború körüli egyezkedésekről is.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjút a friss GDP-adatokkal kapcsolatban. A tárcavezető...","id":"20250130_Nagy-Marton-azt-allitja-a-vamhaborurol-a-hatterben-egyeztetnek-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"329735c2-43c2-43ec-87ba-9549c2170efc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Nagy-Marton-azt-allitja-a-vamhaborurol-a-hatterben-egyeztetnek-Trumppal","timestamp":"2025. január. 30. 20:43","title":"Nagy Márton azt állítja, a vámháborúról a háttérben egyeztetnek Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5dacff-8801-4054-8ce0-c8c7b46e2d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálta megmagyarázni a minden várakozást alulmúló gazdasági adatokat szokásos pénteki interjújában a miniszterelnök, aki szerint mindenről Brüsszel tehet. Továbbra is kitart a fantasztikus évet jövendölő jóslata és a repülőrajt mellett, csak most már az év végére várja ennek jeleit. Szerinte elérhető közelségben van a havi 1 milliós átlagfizetés is, csak le kell törni a közvéleményben eluralkodó cinizmust. A szokásos ukránellenes beszólások és a Bajnai–Gyurcsány-kormányra mutogatás sem maradt el, de most aktuálisan a februári 13. havi nyugdíjért kell csatázni a brüsszeli „bürokratákkal”.","shortLead":"Próbálta megmagyarázni a minden várakozást alulmúló gazdasági adatokat szokásos pénteki interjújában a miniszterelnök...","id":"20250131_Orban-nagy-jovot-nem-josol-annak-ami-Nyugat-Europaban-tortenik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5dacff-8801-4054-8ce0-c8c7b46e2d8c.jpg","index":0,"item":"385afe13-edf7-4133-a4d5-6fc9c4326b85","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Orban-nagy-jovot-nem-josol-annak-ami-Nyugat-Europaban-tortenik","timestamp":"2025. január. 31. 08:49","title":"Orbán „nagy jövőt nem jósol annak, ami Nyugat-Európában történik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","shortLead":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","id":"20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12.jpg","index":0,"item":"6de5f2d8-f1ad-46fc-98b5-d22980118973","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","timestamp":"2025. január. 30. 20:20","title":"Nagyon megy a luxus Közép-Ázsiában, Azerbajdzsánban nyitotta meg legnagyobb szalonját a Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóriportot készített a kis, Ózd melletti településen Hadházy Ákos arról, hogy a több helyi lakos szerint a jelenlegi polgármester 10 ezer forintért vette meg a szavazataikat. A videón részletesen elmondták, hogyan ígértek nekik pénzt annak érdekében, hogy Kovács Gáborra voksoljanak. Akad, aki utólag szégyelli, hogy elfogadta, de „jól jött a pénz”, más munkanélküliként úgy gondolta, „muszáj volt belemenni”. ","shortLead":"Videóriportot készített a kis, Ózd melletti településen Hadházy Ákos arról, hogy a több helyi lakos szerint a jelenlegi...","id":"20250131_hadhazy-akos-szavazas-jardanhaza-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"a89b177a-81a5-4e70-a502-f2084b5d75d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_hadhazy-akos-szavazas-jardanhaza-valasztas","timestamp":"2025. január. 31. 16:17","title":"Hadházy szerint 10 ezer forintért vették a szavazatokat a járdánházi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is lekapcsoltak a hatóságok.","shortLead":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is...","id":"20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8.jpg","index":0,"item":"44ec431d-4e72-42cf-9ee8-fe210da101f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","timestamp":"2025. február. 01. 14:24","title":"Rekordbüntetést kaptak tavaly a teher- és személyszállító autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]