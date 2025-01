Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","shortLead":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","id":"20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9.jpg","index":0,"item":"480d0ca4-64fc-473c-8ea7-974a2b16b64c","keywords":null,"link":"/sport/20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","timestamp":"2025. január. 26. 18:42","title":"„Lehetne kidobó egy szórakozóhelyen” – a dán edző lökdöste le a klímaaktivistát a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: e-mail-terror, toronyiránt, kifizetőhely, Bindzsisztán, Trump-boom.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"8393638a-f967-454e-bc7c-ca78acd3517e","keywords":null,"link":"/360/20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. január. 26. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Innen már nincs visszaút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","shortLead":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","id":"20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf.jpg","index":0,"item":"beab6a54-f656-4891-b10e-d85eaebf1865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","timestamp":"2025. január. 25. 09:33","title":"Így működik a CATL autóakkuja, ami egy századmásodperc alatt áramtalanít balesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 26. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás hibái miatt.","shortLead":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás...","id":"20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9.jpg","index":0,"item":"1444682a-93c5-4faa-bf29-ab7681cf49e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","timestamp":"2025. január. 26. 08:03","title":"Olyan rosszul sikerült egy alkalmazás, hogy kirúgták a vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd7e460-8a8a-44c2-8cab-3e8aa309dcb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bárki letöltheti azt a .doc-fájlt, amit a Wordben megnyitva elindul a legendás Doom játék. A dologban van azért némi kockázat. ","shortLead":"Bárki letöltheti azt a .doc-fájlt, amit a Wordben megnyitva elindul a legendás Doom játék. A dologban van azért némi...","id":"20250125_doom-jatek-futtatas-microsoft-word","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdd7e460-8a8a-44c2-8cab-3e8aa309dcb6.jpg","index":0,"item":"0d35376d-af3f-4088-8af8-387b2318ba77","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_doom-jatek-futtatas-microsoft-word","timestamp":"2025. január. 25. 10:03","title":"Hihetetlen, de már egy Word-dokumentumban is játszható a Doom – szinte úgy fut, mint az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c85036-5099-4542-a8dd-49219b4640de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellen állatkínzás miatt a rendőrség is nyomoz.","shortLead":"A nő ellen állatkínzás miatt a rendőrség is nyomoz.","id":"20250126_osztrak-allatszaporito-no-csonge-rekord-osszegu-birsag-rendorseg-nyomozas-allatkinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c85036-5099-4542-a8dd-49219b4640de.jpg","index":0,"item":"8b5a2e69-3cd6-4be9-b91d-698fd9bf7649","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_osztrak-allatszaporito-no-csonge-rekord-osszegu-birsag-rendorseg-nyomozas-allatkinzas","timestamp":"2025. január. 26. 10:05","title":"Rekord összegű bírságot szabtak ki a csöngei szaporítóra, aki döbbenetes körülmények között tartotta az állatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","shortLead":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","id":"20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"de281e81-63ae-4aa6-9f71-ed6edd81b2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","timestamp":"2025. január. 25. 21:37","title":"Kapunk egy kis januári tavaszt a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]