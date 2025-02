Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című szerzeményével.","shortLead":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című...","id":"20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad.jpg","index":0,"item":"77ce162f-1713-48ba-8d47-2f2a74a8e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 06:35","title":"28 év után ismét Grammy-díjas a Beatles, Beyoncé pedig az első fekete nő, aki countrylemezzel vitte el a legjobb lemezért járó díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas Mavericks elengedte legjobb játékosát, amivel jó időre hazavághatja a franchise jelenét és jövőjét, a Los Angeles Lakers pedig egy fizikailag elég rossz állapotban lévő, jelentős túlsúllyal küzdő zsenire építheti a jövőjét, ezzel selyemzsinórt adva minden idők egyik legjobbjának, LeBron Jamesnek. Ki nyer és ki veszít ezzel a cserével?","shortLead":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas...","id":"20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8.jpg","index":0,"item":"daec917a-0d3a-47bd-9f7a-77a0490f1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","timestamp":"2025. február. 03. 17:31","title":"Az évszázad üzletét kötötték meg, amiből mindkét fél rosszul jöhet ki a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 04. 13:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7264ca3c-07f8-4ed7-83c1-5063f3e5fc23","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nem érti, hogy a kormány miért kötött védelmi megállapodást az Emírségekkel? Nincs egyedül, mi se. Viszont itt van minden, amit tudni lehet az üzletről és az olajmonarchia fejlődő hadiiparáról.","shortLead":"Nem érti, hogy a kormány miért kötött védelmi megállapodást az Emírségekkel? Nincs egyedül, mi se. Viszont itt van...","id":"20250204_mini-dubaj-emiratusok-hadiipar-edge-egyuttmukodes-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7264ca3c-07f8-4ed7-83c1-5063f3e5fc23.jpg","index":0,"item":"4f89e8da-a434-4fa5-b383-bbc25a46be3d","keywords":null,"link":"/360/20250204_mini-dubaj-emiratusok-hadiipar-edge-egyuttmukodes-fegyver","timestamp":"2025. február. 04. 10:15","title":"Nemcsak Mini-Dubajt hozhatnak az arabok Magyarországra, de fegyvereket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","shortLead":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","id":"20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5.jpg","index":0,"item":"58e6e413-ff15-4693-9554-32f9a28caac8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","timestamp":"2025. február. 02. 17:57","title":"Nepál újabb 8000 méter feletti csúcsokat talált a Himaláján, a hegymászók mégsem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","id":"20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"0c8c24b9-c66b-4148-b16a-383d5a7ba24f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","timestamp":"2025. február. 03. 07:21","title":"Már sorozatban gyártják a Xiaomi Magyarországon is tesztelt 1500+ lóerős autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Nemzeti Bank decemberi hitelkihelyezéseket összesítő statisztikája. Így már pontosan ismert mennyi kölcsönt nyújtottak a bankok tavaly. Brutális rekordok dőltek meg.","shortLead":"Megjelent a Magyar Nemzeti Bank decemberi hitelkihelyezéseket összesítő statisztikája. Így már pontosan ismert mennyi...","id":"20250203_rekordosszegu-lakossagi-hitelek-2024-es-statisztika-mnb-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"8e19d417-5914-491f-ba00-803b77ed92a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rekordosszegu-lakossagi-hitelek-2024-es-statisztika-mnb-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 03. 15:31","title":"Brutális rekordokat döntött meg a lakossági hitelezés 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","shortLead":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","id":"20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa.jpg","index":0,"item":"9612ba85-13a3-4d42-99eb-518067d3373b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","timestamp":"2025. február. 03. 11:42","title":"Nyolc év alatt másfélszeresére nőtt a tankolásra havonta költött összeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]