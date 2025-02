„A nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén tájékoztatást kaptunk a titkosszolgálatoktól arra vonatkozóan, hogy a megszerzett információik szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben,

melynek megfogalmazott célja, a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése” – írta a Facebookon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azzal a felütéssel, hogy „a megvehetőknek semmi sem drága”.

Kocsis szerint a művelet a sajtón keresztül zajlik, célja pedig, hogy magyar és külföldi újságírók „felhasználásával” olyan, akár valótlan tartalmú cikkeket jelentessenek meg, „amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására”. A frakcióvezető pedig itt sem állt meg: állítja, hogy az ukránok erre jelentős összeget különítettek el, mi több, szerinte már a munka és az információk gyűjtése a hamis hírek kitalálásával együtt már el is kezdődött. „A magát függetlennek mondó sajtó egy része most már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát” – zárta posztját folytatást ígérve.

A NER utóbbi tizenöt évében célba vette a médiát, mondvacsinált okokkal darálva be, állítva saját szolgálatába olyan független sajtótermékeket, mint az Origo, vagy az Index. Kocsis posztjában úgy ír „árulásról”, hogy közben konkrétumokat egyáltalán nem mond, bizonyítékokat nem hoz.