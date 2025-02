Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben dobott vissza.","shortLead":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben...","id":"20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"40eee279-61c1-45df-bad9-595e645a3d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","timestamp":"2025. február. 04. 07:47","title":"Széttapsolták a szenátusi ülést, már tárgyalna a hallgatókkal a MOME vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","shortLead":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","id":"20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884.jpg","index":0,"item":"843cd9fe-d530-4687-acd6-08013ef059f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 05. 08:41","title":"Nem fogad az amerikai posta Kínából érkező csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden független kutató számaitól.","shortLead":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden...","id":"20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"202eb60f-cb04-4a6d-a0ad-83b58e523724","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","timestamp":"2025. február. 04. 10:14","title":"Megmérte a kormányközeli kutatóintézet: sima Fidesz-győzelem jön 2026-ban, nem is kérdés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","shortLead":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","id":"20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"a2243ad0-eb96-42f4-a650-91273bcaab69","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","timestamp":"2025. február. 03. 16:02","title":"A Decathlontól jön a Tisza párt új operatív vezetője, az egy hangfelvételen Magyar Péterről beszélő Radnai Márknak más feladatokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f37784-b34b-42e1-9718-c9fa83ae6a95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a találkozót úgy kommentálta, hogy Magyarország a NATO lojális és megbízható szövetségese.","shortLead":"Szijjártó Péter a találkozót úgy kommentálta, hogy Magyarország a NATO lojális és megbízható szövetségese.","id":"20250203_orban-viktor-mark-rutte-nato-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f37784-b34b-42e1-9718-c9fa83ae6a95.jpg","index":0,"item":"431617aa-a0e1-484c-9c1d-6ec320b5aa2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_orban-viktor-mark-rutte-nato-targyalas","timestamp":"2025. február. 03. 14:32","title":"Orbán a NATO-főtitkárral tárgyalt arról, hogy Trump „máris a feje tetejére állította a világot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK – Magyarország nevében eljárva – összesen 1,5 milliárd euró összegben írt alá szindikált rulírozó hitelkeret megállapodást összesen 13 magyar és nemzetközi bank részvételével.","shortLead":"Az ÁKK – Magyarország nevében eljárva – összesen 1,5 milliárd euró összegben írt alá szindikált rulírozó...","id":"20250203_akk-hitel-deviza-keret-bank-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"3d42c964-c281-4ab7-b3f8-22b378e3d267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_akk-hitel-deviza-keret-bank-allamadossag","timestamp":"2025. február. 03. 16:32","title":"Még több devizahitelt vehet fel Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákos megbetegedések 2050-ig várhatóan két évvel csökkentik a várható élettartamot Magyarországon.","shortLead":"A rákos megbetegedések 2050-ig várhatóan két évvel csökkentik a várható élettartamot Magyarországon.","id":"20250203_unios-rakjelentes-daganatos-megbetegedesek-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80.jpg","index":0,"item":"61366154-957c-4774-9aef-a8651defbaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_unios-rakjelentes-daganatos-megbetegedesek-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 03. 18:00","title":"Egy új jelentés szerint az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb a rák miatti elhalálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","shortLead":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","id":"20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"dd976f78-d73d-4064-9d36-1021edbe55a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","timestamp":"2025. február. 03. 20:59","title":"Áder János húga fellebbez a döntés ellen, amely megszüntette Gy. Németh Erzsébet rágalmazási ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]