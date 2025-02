Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","shortLead":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","id":"20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855.jpg","index":0,"item":"09e85a14-668d-4120-bfa6-812e3fc35317","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","timestamp":"2025. február. 06. 07:59","title":"Olcsó villanyautót a népnek: íme a VW nyomott árú újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi hálózat egyre kiterjedtebb, a cél a globális hatalom megszerzése – állapítja meg Hans Pfeifer, aki a szélsőséges mozgalmak szakértője a külföldre sugárzó német közmédiánál.","shortLead":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi...","id":"20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"30c0e8ed-0f70-4d0e-9d90-6cd666acb5a5","keywords":null,"link":"/360/20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","timestamp":"2025. február. 06. 15:30","title":"Deutsche Welle-elemzés: Az AfD, Musk és társaik a világuralomról álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","shortLead":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","id":"20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9.jpg","index":0,"item":"1e26b958-44bc-4b8f-be09-3fbe1d5ad72c","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","timestamp":"2025. február. 06. 16:35","title":"Kóka János: Nekem is furcsa, hogy Orbánék elvittek az Emírségekbe tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe687c39-5063-44b5-bb34-79c5693c94f0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Nemrég egy Nobel-díjas szerző könyvét vitte filmre, most pedig azt a regényt, amely a legendás szexfilmet, az Emmanuelle-t ihlette. Audrey Diwant a régi és az új Emmanuelle-ről, a hetvenes évek erotikus filmjeiről, a jégkockás önkielégítésről és a mai „posztszex éráról” is kérdeztük.","shortLead":"Nemrég egy Nobel-díjas szerző könyvét vitte filmre, most pedig azt a regényt, amely a legendás szexfilmet...","id":"20250206_emmanuelle-film-Audrey-Diwan-interju-szexjelenet-posztszex-intimitas-koordinator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe687c39-5063-44b5-bb34-79c5693c94f0.jpg","index":0,"item":"bda31734-0c2b-4370-94a0-7c72371f433f","keywords":null,"link":"/360/20250206_emmanuelle-film-Audrey-Diwan-interju-szexjelenet-posztszex-intimitas-koordinator","timestamp":"2025. február. 06. 19:30","title":"A maszturbálós jelenetnél egy apró jellel adta a tudtomra, hogy kísérletezni szeretne – interjú az új Emmanuelle film rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","shortLead":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","id":"20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05.jpg","index":0,"item":"8161c993-26e1-4f6b-9f72-6f194a3ffeb9","keywords":null,"link":"/elet/20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","timestamp":"2025. február. 06. 11:42","title":"Ütközött két repülőgép a seattle-i reptér aszfaltján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b20372-5a48-4fcd-a703-921791ba1705","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Külföldi politikusok és szervezetek állnak a szélesedő szlovákiai tüntetések mögött – állítja Robert Fico kormányfő, aki 2018-ban egyszer már lemondásra kényszerült, amikor Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása után mentek ki az utcára az emberek. Most elsősorban a Putyinnal való cimborálás miatt fogy körülötte gyorsan a levegő.","shortLead":"Külföldi politikusok és szervezetek állnak a szélesedő szlovákiai tüntetések mögött – állítja Robert Fico kormányfő...","id":"20250207_hvg-szlovakia-fico-putyinbaratsag-tomegtuntetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27b20372-5a48-4fcd-a703-921791ba1705.jpg","index":0,"item":"1279a4ea-4a4e-4494-bd15-75378c17056e","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-szlovakia-fico-putyinbaratsag-tomegtuntetesek","timestamp":"2025. február. 07. 16:00","title":"Végzetes lehet Putyin ölelése Fico számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez „technológiasemleges” megközelítést ajánl.","shortLead":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez...","id":"20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe.jpg","index":0,"item":"2f0f83a8-14f6-42bf-9c5d-4fda2e613cee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","timestamp":"2025. február. 06. 13:26","title":"Hátraarc az EU-ban: mégis engedélyeznék a hibridek eladását 2035 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","id":"20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d.jpg","index":0,"item":"85167ddc-af63-46bd-adc6-b1bf068bdce0","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","timestamp":"2025. február. 06. 07:55","title":"Győrfi Pál megvédte a komáromi ügyeleten hibázó doktornőt, szerinte „jó szakember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]