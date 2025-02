Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból érkező fenyegetést is kivédeni.","shortLead":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból...","id":"20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1.jpg","index":0,"item":"6c015baa-91f7-4177-93c1-8e10c68998ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","timestamp":"2025. február. 14. 16:03","title":"Mint a csalókód egy játékban, olyan az új kínai rakétaelhárító rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9efe2e-8e7d-4993-92e7-6c517e7099f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már biztosan nincsenek életben. ","id":"20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"3caf71b2-ea8c-4c6c-91d2-00a6d6e9e6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","timestamp":"2025. február. 15. 13:21","title":"Zelenszkij európai hadsereget szeretne, mert Amerikára már nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült" ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben nem utasították el, az arab országok azonban tartanak a palesztin radikalizmustól. ","shortLead":"A világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai egyeztetési fórumán bőven volt miről beszélni: Ukrajna, fegyverkezés...","id":"20250214_Kulturharc-muncheni-biztonsagpolitikai-csucs-von-der-leyen-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f102e979-9763-4182-96b8-2a8a5d6d63b7.jpg","index":0,"item":"e8776530-cef1-40d1-81f5-128895a46243","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Kulturharc-muncheni-biztonsagpolitikai-csucs-von-der-leyen-jd-vance","timestamp":"2025. február. 14. 17:30","title":"Trump alelnöke biztonságpolitikai előadás helyett kultúrharcos szemrehányással támadt neki az Európai Uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","shortLead":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","id":"20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"caf6b625-684e-4fae-ae56-61911d22d1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","timestamp":"2025. február. 14. 17:46","title":"Már négyen: most épp az infláció miatt emelik meg a számladíjakat a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali lap tényfeltáró főmunkatársa, Hans Martin Tillack azt derítette ki, hogy a nagy egyezség hat éve, a soproni városházán, a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján jött létre a kancellár és magyar kollégája között. Viszont az Orbán Viktor és Angela Merkel találkozójáról szóló dokumentumok, amelyek a német–magyar fegyverkezési együttműködés indulásáról tanúskodnak, a jelek szerint eltűntek a német kancellári hivatal archívumából. 