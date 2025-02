Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két hónappal karácsony után sem jutottak el a Tisza Párt adományai a gyermekotthonokba, Magyar Péter és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár ezúttal a Facebookon feszült egymásnak.","shortLead":"Két hónappal karácsony után sem jutottak el a Tisza Párt adományai a gyermekotthonokba, Magyar Péter és Fülöp Attila...","id":"20250225_magyar-peter-fulop-attila-gyermekotthon-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab.jpg","index":0,"item":"c30e9177-4415-42f7-9bfb-99b46ca95dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_magyar-peter-fulop-attila-gyermekotthon-ajandek","timestamp":"2025. február. 25. 12:51","title":"Magyar Péter szerint az államtitkár azzal fenyegetőzött, hogy utcára rakják a gyermekotthonba szánt ajándékokat, ha nem szállítják el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hajtóműhiba miatt kellett letenni a gépet soron kívül, az utasok az Air France szerint nem voltak veszélyben.","shortLead":"Hajtóműhiba miatt kellett letenni a gépet soron kívül, az utasok az Air France szerint nem voltak veszélyben.","id":"20250226_kenyszerleszallas-ferihegy-air-france","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"cc9c8079-fbd4-4254-b1ac-141eb62d7078","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_kenyszerleszallas-ferihegy-air-france","timestamp":"2025. február. 26. 18:01","title":"Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen a párizsi járat, a tűzoltók várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Változtat a YouTube, hamarosan már nem lehet majd kulcspillanatokat kettévágni reklámblokkokkal. ","shortLead":"Változtat a YouTube, hamarosan már nem lehet majd kulcspillanatokat kettévágni reklámblokkokkal. ","id":"20250225_google-youtube-reklamok-elhelyezese-valtoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"8d3ab3cd-12c8-4df0-a65e-6ee906aaca4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_google-youtube-reklamok-elhelyezese-valtoztatas","timestamp":"2025. február. 25. 19:03","title":"Kevesebb lesz a bosszantó reklám a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Orbán Viktor veje szerint politikai célzatú lejáratókampány zajlik ellene.","shortLead":"Orbán Viktor veje szerint politikai célzatú lejáratókampány zajlik ellene.","id":"20250225_tiborcz-istvan-a-dinasztia-dokumentumfilm-elios-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"62d148e6-5186-4db8-8e48-faafedc0a866","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_tiborcz-istvan-a-dinasztia-dokumentumfilm-elios-ugy","timestamp":"2025. február. 25. 20:38","title":"„Az én karrierem már az Elios-ügy előtt elindult” – Tiborcz István megszólalt a meggazdagodásáról szóló filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, de igazán jelentős hatás a felső 40 százalék esetében várható.","shortLead":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése...","id":"20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"330277a8-c6fc-4943-befa-3b5fb96a69cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","timestamp":"2025. február. 25. 05:28","title":"GKI: Orbán legújabb osztogatásával is a gazdagabbak járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884ee4de-c74b-451b-ac9f-ebad88b21dee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Doctor 46. születésnapjára készült BMW M4 CS Edition VR46 kétféle kivitelben érhető el.","shortLead":"A Doctor 46. születésnapjára készült BMW M4 CS Edition VR46 kétféle kivitelben érhető el.","id":"20250225_valentino-rossi-neve-femjelzi-a-legujabb-limitalt-szerias-bmw-m4-cs-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/884ee4de-c74b-451b-ac9f-ebad88b21dee.jpg","index":0,"item":"eca21976-c085-49d3-a3a7-3b9c32c07063","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_valentino-rossi-neve-femjelzi-a-legujabb-limitalt-szerias-bmw-m4-cs-t","timestamp":"2025. február. 25. 07:21","title":"Valentino Rossi neve fémjelzi a legújabb limitált szériás BMW M4 CS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","shortLead":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","id":"20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e.jpg","index":0,"item":"b56876fa-1985-42f8-86a3-c047769a377e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","timestamp":"2025. február. 25. 08:24","title":"Meredeken csökken a benzines autó eladása, a hibridek veszik át a vezető szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","shortLead":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","id":"20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7.jpg","index":0,"item":"0ae62a09-41a1-4f1e-800c-124eac8ea612","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 15:22","title":"Zelenszkij: Nincs biztonsági garancia az ásványkincsekről szóló megállapodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]