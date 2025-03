Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint a fejlett világban kevés helyen bántalmazzák annyit a kicsiket, mint éppen Magyarországon, de a veszély nem az LMBTQ irányából fenyegeti őket – fejti ki a konzervatív lapban Alan Posener brit–német szabadúszó újságíró. Die Welt-vélemény: Veszélyben vannak a magyar gyerekek, de nem a Pride miatt, ahogy Orbán állítja Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás. Már a cég is megszólalt, és elméletileg el is hárította a problémát. Előfizetett a Spotifyra, mégis reklámokkal találkozik? A hiba nem az ön készülékében van A Fradit leszámítva a fővárosi klubok nem jöttek ki jól a NER-es hatalomátvételből. Az MTK 15 éve libikókázik az első és másodosztály között, a Vasas és a Honvéd pedig jelenleg az NB II.-ben sínylődik. Orbán kedvenc gyerekkori csapatát is elsüllyeszti a NER? Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még hatékonyabbá is teszi az mesterséges intelligenciák kommunikációját az ember számára értelmezhetetlen robothang. Az ember számára érthetetlen robotnyelvre váltanak az egymással beszélő MI-k, de igazából ez jó dolog – videó Kamaszokat fogott a rendőrség. Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük

Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban. iPhone-ja van? Több hasznos újítás is jön heteken belül

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 2,5 százalékra csökkentette az Európai Központi Bank az eurózóna irányadó kamatlábát. Kamatot vágott az Európai Központi Bank

Az elmúlt hónapban több, mint 75 százalékkal csökkentek a Tesla eladási Németországban. Teljesen beszakadtak a Tesla-eladások a németeknél és a norvégoknál