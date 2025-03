Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat eredményez. Szerkesztett részlet Ethan Mollick Társintelligencia című könyvéből.","shortLead":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat...","id":"20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"d3a3a675-d4f1-4081-8b8c-2f7907c384ba","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","timestamp":"2025. március. 09. 19:15","title":"Egy titkos fegyver, amivel a ChatGPT tényleg hasznos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A humorista semmilyen beszólást nem kap, amikor tangában megy boltba – saját bevallása szerint.","shortLead":"A humorista semmilyen beszólást nem kap, amikor tangában megy boltba – saját bevallása szerint.","id":"20250309_Galla-Miklos-meztelenkedes-Elvezem-es-kivanom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378.jpg","index":0,"item":"0ef37402-f5ae-485e-9928-138ebb41fd4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_Galla-Miklos-meztelenkedes-Elvezem-es-kivanom","timestamp":"2025. március. 09. 18:24","title":"Galla Miklós megszólalt a meztelenkedésről: „Élvezem és kívánom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff.jpg","index":0,"item":"7d1097e3-e354-4e7f-8e0f-1648c76cf704","keywords":null,"link":"/cegauto/20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","timestamp":"2025. március. 09. 07:21","title":"66, azaz hatvanhat kilométerrel árulják ezt a remek 32 éves kupé BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek megoldása a kormány kezében van. Ha Orbán Viktor hétvégi szavait szó szerint értelmezzük, akkor a kormány elkötelezett a jogállamisági hibák orvoslására. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem azt kell nézni, amit a miniszterelnök mond, hanem amit tesz. És így már nem olyan rózsás a helyzet.","shortLead":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek...","id":"20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8.jpg","index":0,"item":"d925b80c-1906-4c84-ba85-b3b4254045e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","timestamp":"2025. március. 10. 16:10","title":"Orbán tényleg bejelentette a jogállamiság helyreállítását és a korrupció megszüntetését? Csak a kezét figyeljék!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","shortLead":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","id":"20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"daa3f93a-0aa7-4f97-bfd8-2c70986f3718","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","timestamp":"2025. március. 09. 11:00","title":"Kiterjesztik az szja-mentességet minden 30 év alatti anyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","id":"20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a.jpg","index":0,"item":"5ab2f2bb-7852-489b-9968-cf1d521154d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","timestamp":"2025. március. 09. 12:42","title":"Mesterséges intelligencia készítette fotóval trollkodták meg Novák Előd kismama-szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem 16 kilométert tettek meg a 1,5 méter széles csőben. Az eset jól mutatja, miért fontos, hogy az Egyesült Államok megossza a titkosszolgálati információit Kijevvel.","shortLead":"Csaknem 16 kilométert tettek meg a 1,5 méter széles csőben. Az eset jól mutatja, miért fontos, hogy az Egyesült Államok...","id":"20250309_Gazvezetekeken-atkuszva-tamadtak-hatba-az-ukranokat-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"0fe7a171-740d-4e8c-aa0c-4bae14612852","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Gazvezetekeken-atkuszva-tamadtak-hatba-az-ukranokat-az-oroszok","timestamp":"2025. március. 09. 17:58","title":"Videón: gázvezetékeken átkúszva támadták hátba az ukránokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 09. 15:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]