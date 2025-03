Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gránit Bank április 1-től lesz a BUX- és a BUMIX-index tagja, a PannErgy viszont kikerült belőle, mert nem felelt meg a követelményeknek.","shortLead":"A Gránit Bank április 1-től lesz a BUX- és a BUMIX-index tagja, a PannErgy viszont kikerült belőle, mert nem felelt meg...","id":"20250314_Bekerult-a-Granit-Bank-a-BUX-indexbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20.jpg","index":0,"item":"71775c07-2d50-4d0f-806a-c1366ca1ff61","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Bekerult-a-Granit-Bank-a-BUX-indexbe","timestamp":"2025. március. 14. 14:56","title":"Bekerült a Tiborcz István bankja a BUX-indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","shortLead":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","id":"20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"1c8631cd-9af7-4eb9-b340-dc5e58db0582","keywords":null,"link":"/elet/20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","timestamp":"2025. március. 14. 11:42","title":"1,4 millió dollárt nyert egy magyar játékos egy koreai pókerversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ada3c2-a8e3-472c-81c3-400ed861d3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maria Branyas Morera túlélt két világháborút, a spanyol polgárháborút, a spanyolnáthát és a koronavírus-járványt is. Katalán kutatók a DNS-ét és a mikrobiomát vizsgálva jutottak igen fontos eredményre.","shortLead":"Maria Branyas Morera túlélt két világháborút, a spanyol polgárháborút, a spanyolnáthát és a koronavírus-járványt is...","id":"20250314_maria-branyas-morera-vilag-legidosebb-embere-dns-genom-mikrobiom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0ada3c2-a8e3-472c-81c3-400ed861d3ea.jpg","index":0,"item":"0a3dd05c-17f6-4ba6-a50d-e740fc5f2756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_maria-branyas-morera-vilag-legidosebb-embere-dns-genom-mikrobiom","timestamp":"2025. március. 14. 20:03","title":"Megfejtették, miért élhetett 117 éves koráig a világ volt legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e","c_author":"Horn Andrea - Vándor Éva","category":"sport","description":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már a tavalyira sem lehetett panaszunk. A tesztek alapján nemcsak a mezőny élén lesz nagy tülekedés, hanem a középcsapatok között is. A várható izgalmakhoz pedig csak hozzátesz, hogy egyfajta őrségváltásnak is tanúi lehetünk: idén hat újonc debütál, és a mezőny csaknem fele, kilenc pilóta 25 év alatti. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Lewis Hamilton beül egy Ferrariba.","shortLead":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már...","id":"20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e.jpg","index":0,"item":"8c4012f0-1803-4edb-8929-ea4a21c55690","keywords":null,"link":"/sport/20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 20:00","title":"Az év sztorijával, visszavágóval és egy igazi csúcsigazolással indul a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","shortLead":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","id":"20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"80c72c19-c02e-4abd-826d-899adf97e876","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","timestamp":"2025. március. 14. 11:33","title":"Kirúgták azt a minisztériumi dolgozót, aki nem akarta visszaadni Trump barátjának, Mel Gibsonnak a fegyvertartási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerinte ez teljesen nyilvánvalóan következik a NATO határainak keletre tolódásából. ","shortLead":"Szerinte ez teljesen nyilvánvalóan következik a NATO határainak keletre tolódásából. ","id":"20250313_A-lengyel-elnok-arra-keri-az-Egyesult-Allamokat-hogy-telepitsenek-atomfegyvert-az-orszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"8d551fe5-5010-4d8a-b996-82f30c8eef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_A-lengyel-elnok-arra-keri-az-Egyesult-Allamokat-hogy-telepitsenek-atomfegyvert-az-orszagba","timestamp":"2025. március. 13. 15:19","title":"A lengyel elnök arra kéri az Egyesült Államokat, hogy telepítsenek atomfegyvert az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"“Képzeld el, hogy annyira szereted, ha kormányoznak, hogy a kormányodnak is akarsz egy kormányt!”","shortLead":"“Képzeld el, hogy annyira szereted, ha kormányoznak, hogy a kormányodnak is akarsz egy kormányt!”","id":"20250314_Elon-Musk-mar-az-EU-puszta-lete-ellen-hergel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"50fc14ab-0502-4e2f-a55a-5b6b9c6c728a","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Elon-Musk-mar-az-EU-puszta-lete-ellen-hergel","timestamp":"2025. március. 14. 20:00","title":"Elon Musk egy sarló-kalapácsos EU-címerrel hergel az X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai Bizottság döntése szerint a száj- és körömfájással nem érintett területekről származó export nem korlátozható.","shortLead":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai...","id":"20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"e4cfd16d-faeb-414b-a4ac-b1bb1cfdbc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","timestamp":"2025. március. 14. 14:31","title":"Románia úgy zárta le a határait a magyar agrártermékek elől, hogy nem is szólt róla Budapestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]