[{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több platformon is problémák vannak a YouTube-bal, de a Google már dolgozik a megoldáson.","shortLead":"Több platformon is problémák vannak a YouTube-bal, de a Google már dolgozik a megoldáson.","id":"20250320_google-youtube-kepminoseg-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"7b139aa1-2144-43e5-8508-0180fc7eaa2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_google-youtube-kepminoseg-problemak","timestamp":"2025. március. 20. 11:33","title":"Önnél is romlott a YouTube képminősége? Ne szidja a szolgáltatóját, nem az internettel van gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","shortLead":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","id":"20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9.jpg","index":0,"item":"416723d5-7b1c-4eb8-bd0b-2ce86229955e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","timestamp":"2025. március. 20. 08:52","title":"Így duruzsol a Dodge elektromos izomautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek piedesztálra emelni.","shortLead":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek...","id":"20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a.jpg","index":0,"item":"cb0ce893-7520-44df-8dcf-c1e137da38dc","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","timestamp":"2025. március. 20. 10:58","title":"Hajdu Szabolcs a NER-ről: Az egész rendszert kell elutasítanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael történetében ez az első alkalom, hogy menesztették a Sin Bét főnökét.","shortLead":"Izrael történetében ez az első alkalom, hogy menesztették a Sin Bét főnökét.","id":"20250321_izrael-benjamin-netanjahu-belbiztonsagi-szolgalat-sin-bet-ronen-bar-menesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5.jpg","index":0,"item":"20a81701-3819-44e2-8d66-07adebf1830b","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_izrael-benjamin-netanjahu-belbiztonsagi-szolgalat-sin-bet-ronen-bar-menesztes","timestamp":"2025. március. 21. 11:43","title":"Netanjahu kirúgta az izraeli belbiztonsági szolgálat vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","shortLead":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","id":"20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4.jpg","index":0,"item":"f9f7fc80-f5d3-40c1-a046-1b57add7522c","keywords":null,"link":"/sport/20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","timestamp":"2025. március. 20. 10:15","title":"Meghalt Eddie Jordan korábbi Forma–1-es csapattulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984087ee-2445-4fcd-93e1-b4a50542fdc1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Március 29-én dél körül részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról, a különleges égi jelenség során a Hold a Napnak egy kis szeletét takarja majd ki.","shortLead":"Március 29-én dél körül részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról, a különleges égi jelenség során a Hold...","id":"20250321_reszleges-napfogyatkozas-megfigyeles-magyarorszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984087ee-2445-4fcd-93e1-b4a50542fdc1.jpg","index":0,"item":"1d450192-a812-474a-b142-55e2f8742774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_reszleges-napfogyatkozas-megfigyeles-magyarorszagrol","timestamp":"2025. március. 21. 18:03","title":"Részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d25fb0d-7bbd-4be7-99b0-049fc0512c9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Csúsznak egyre lejjebb, ássák már a saját sírjukat, csak hát már ásnák gyorsabban” – nyilatkozta a nyelvész a Fideszről.","shortLead":"“Csúsznak egyre lejjebb, ássák már a saját sírjukat, csak hát már ásnák gyorsabban” – nyilatkozta...","id":"20250321_Nadasdy-Adam-Pride-Nemzeti-erzelmu-ember-vagyok-szegyellem-hogy-a-Fidesz-milyen-beallitasba-hozza-Magyarorszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d25fb0d-7bbd-4be7-99b0-049fc0512c9b.jpg","index":0,"item":"a5424e67-9e3b-4b9c-bb22-0e3f73e4e06b","keywords":null,"link":"/elet/20250321_Nadasdy-Adam-Pride-Nemzeti-erzelmu-ember-vagyok-szegyellem-hogy-a-Fidesz-milyen-beallitasba-hozza-Magyarorszagot","timestamp":"2025. március. 21. 08:36","title":"Nádasdy Ádám a Pride betiltásáról: Nemzeti érzelmű ember vagyok, szégyellem, hogy a Fidesz milyen beállításba hozza Magyarországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","shortLead":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","id":"20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba.jpg","index":0,"item":"32a14989-c80e-49a4-a64f-ddf60d136bea","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","timestamp":"2025. március. 21. 08:27","title":"Az ukránok csapást mértek egy orosz gázvezetékre, amelyen korábban Európába szállítottak gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]