[{"available":true,"c_guid":"54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos megbetegedések magasabb kockázata között.","shortLead":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos...","id":"20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54.jpg","index":0,"item":"f310e195-b13e-46d1-9885-080e3139630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 30. 10:03","title":"Ikerkutatás bizonyítja: a tetoválások növelhetik a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","shortLead":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","id":"20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669.jpg","index":0,"item":"1b9f5040-3f97-45f6-8452-7318faff7f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","timestamp":"2025. március. 29. 15:41","title":"Jámbor András bejelentette, hogy újraindul és rendszerváltást hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik, a platformnak jót tett az ingyenreklám.","shortLead":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik...","id":"20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f.jpg","index":0,"item":"2213b83f-299d-4a20-9ea1-7dacb5594d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","timestamp":"2025. március. 28. 14:03","title":"Kilőttek a Signal letöltései, miután kiderült: ezen beszélte meg egy támadás részleteit az amerikai kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben más ma az öregedés, mint néhány évtizede? Mi mindent tehetünk, hogy a lehető legjobban éljük meg ezt az időszakot, és mit tehetünk az öregséggel kapcsolatos sztereotípiák ellen, amelyek máig makacsul tartják magukat? ","shortLead":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben...","id":"20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d.jpg","index":0,"item":"450980ec-3085-47f8-b50b-ff1259a62122","keywords":null,"link":"/360/20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","timestamp":"2025. március. 29. 20:00","title":"„Iszonyatos stressz az X generáción, hogy felfogja, mit jelent ma az öregedés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","shortLead":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","id":"20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"5e32e157-41d2-4499-8130-8c70783bd18c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","timestamp":"2025. március. 30. 11:04","title":"Most fideszes polgármesterjelölt rugdosta a Tisza Párt népszavazási pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A miniszterelnök jelezte: a pénzügyeket ő intézi.","shortLead":"A miniszterelnök jelezte: a pénzügyeket ő intézi.","id":"20250328_orban-viktor-zebra-orokbe-fogadas-gaspar-gyozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"2f389594-4e83-46a7-b97f-65fc966bbc35","keywords":null,"link":"/elet/20250328_orban-viktor-zebra-orokbe-fogadas-gaspar-gyozo","timestamp":"2025. március. 28. 20:51","title":"Orbán felkérte Gáspár Győzőt, hogy segítsen neki eldönteni, melyik zebrát fogadja örökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus kézigránát-baleset azt bizonyítja, hogy ez hibás politikai döntés volt – súlyos következményekkel. Sok még a nyitott kérdés, nagy a sunnyogás.","shortLead":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus...","id":"20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3.jpg","index":0,"item":"4fb410de-c509-44b7-b200-6cf85052ee56","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 15:02","title":"Kézigránát-baleset: A miniszter marad, az önkéntes harcászati program marad, ahogy a kínzó kérdések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]