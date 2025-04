Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető Trumpnak.","shortLead":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető...","id":"20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"6599ef3b-22c5-4bc4-9ae8-bcca1ef81ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 13:39","title":"Tartja a tétet Peking a globális vámpókerben: 84 százalékos sarcot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae54bc5-5349-40dd-a126-8b97fd233aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik oldalon a parkolók helyén kerékpársávot alakítanak ki már a húsvéti hosszú hétvégén. ","shortLead":"Az egyik oldalon a parkolók helyén kerékpársávot alakítanak ki már a húsvéti hosszú hétvégén. ","id":"20250408_74es-trolibusz-dohany-utca-parkolas-biciklisav-niedermuller-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae54bc5-5349-40dd-a126-8b97fd233aaf.jpg","index":0,"item":"43b8329b-957c-418e-a23e-7280b5366690","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_74es-trolibusz-dohany-utca-parkolas-biciklisav-niedermuller-peter","timestamp":"2025. április. 08. 15:19","title":"Húsvéttól végük lesz a Dohány utcai csapdáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem csökken három egymást követő hónapban 4 százalék alá. Ez a lépés jelenleg havi 1334 forint megtakarítást eredményezne. De mikor térhet vissza az infláció 4 százalék alá?","shortLead":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem...","id":"20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1.jpg","index":0,"item":"e3ad7252-657e-4e84-b153-4616176358ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","timestamp":"2025. április. 08. 17:19","title":"Mennyit nyerhetünk az alapszámla díjmentességével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami alapján akár életeket is lehet menteni a jövőben.","shortLead":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami...","id":"20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847.jpg","index":0,"item":"a8386a72-353a-42d3-a1f2-856ab84d554e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 09. 10:03","title":"Megcsinálták az algoritmust, ami előre jelezheti a gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed454b2-9ecb-4dfb-9865-e169d0f2f2a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szinte titokban módosult. ","shortLead":"Szinte titokban módosult. ","id":"20250409_Modositott-emblemajan-a-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed454b2-9ecb-4dfb-9865-e169d0f2f2a6.jpg","index":0,"item":"64fc53db-148b-4f40-a2d6-4fb287c486da","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Modositott-emblemajan-a-Mercedes","timestamp":"2025. április. 09. 20:20","title":"Kicsit más lett a Mercedes emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani azokat az anyagokat, amelyek átjutottak a felszíni rétegen.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani...","id":"20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"74f351f9-350f-4afe-bb13-6b8c061849f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","timestamp":"2025. április. 09. 13:03","title":"Az egész világ vizét megtisztíthatják azok a baktériumok, amiket most fedeztek fel a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","shortLead":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","id":"20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f.jpg","index":0,"item":"28b8763d-4c8e-4451-bf5c-b92c2d8cc47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 10:19","title":"Gulyás Gergely: Nem kizárt, hogy mesterséges úton jött létre a száj- és körömfájás vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium államtitkára úgy vélte, már nem elég a személyes jelenlét és a kopogtatás, erősödni kell az interneten is. ","shortLead":"A Belügyminisztérium államtitkára úgy vélte, már nem elég a személyes jelenlét és a kopogtatás, erősödni kell...","id":"20250410_Retvari-Bence-szerint-uj-strategiara-van-szuksege-a-Fidesznek-ha-ismet-nyerni-akar-a-valasztason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3.jpg","index":0,"item":"d54821f3-da5a-4c81-8255-78c24e6316ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Retvari-Bence-szerint-uj-strategiara-van-szuksege-a-Fidesznek-ha-ismet-nyerni-akar-a-valasztason","timestamp":"2025. április. 10. 08:52","title":"Rétvári Bence szerint új stratégiára van szüksége a Fidesznek, ha ismét nyerni akar a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]