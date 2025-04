Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban. A Duma Aktuál csapata ennek örömére felidézte Tarlós István legjobb aranyköpéseit a korábban felmerült problémákról. Mond valakinek valamit a nagy fakockaszabotázs? Az összeesküvés-elméletekből pedig nincs hiány, Litkai Gergelyék elsősorban a hörcsögtulajdonosoknak és a vonatozóknak ajánlják, hogy figyeljenek. ","shortLead":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve...","id":"20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"8a6a5609-493a-4f3a-b10c-aaf5b3c13684","keywords":null,"link":"/360/20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","timestamp":"2025. április. 09. 18:30","title":"Klímaválság és fakocka: az orosz metrókocsik története soha nem érhet véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","shortLead":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","id":"20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2.jpg","index":0,"item":"d63e0053-4087-480d-bf8d-dc03d80ebe69","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","timestamp":"2025. április. 10. 13:15","title":"Azt állította a rendőr, hogy egy fiatal tüntető arcon ütötte a telefonjával, de az előkerült videón is látszik, hogy véletlenül történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d508a2-09de-4a64-95e1-10066e61abc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium azt nem volt hajlandó elárulni, hogy ki lett a néhai Vékás-Kovács Imre utódja.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium azt nem volt hajlandó elárulni, hogy ki lett a néhai Vékás-Kovács Imre utódja.","id":"20250409_Lezarult-a-vizsgalat-a-Csadban-elhunyt-katonai-attase-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d508a2-09de-4a64-95e1-10066e61abc1.jpg","index":0,"item":"a3d5d701-b588-4be6-b769-b1a706caecf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Lezarult-a-vizsgalat-a-Csadban-elhunyt-katonai-attase-ugyeben","timestamp":"2025. április. 09. 07:51","title":"Lezárult a vizsgálat a Csádban elhunyt katonai attasé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen az északi és északkeleti térségekben. A károk a korán virágzó kajsziban és mandulában szinte teljes körűek, de az őszibarack, a meggy, a cseresznye és a szilva is jelentős károsodást szenvedhetett.","shortLead":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen...","id":"20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"63ca41ba-3463-4b1c-a63b-c2c4deed0d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","timestamp":"2025. április. 08. 20:33","title":"Országszerte fagykár sújtja a gyümölcsösöket, több területen brutális a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","shortLead":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","id":"20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111.jpg","index":0,"item":"4b463adc-0665-4706-9e47-37eb1fb77e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","timestamp":"2025. április. 09. 06:41","title":"Íme a Toyota még durvább GR Corollája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e240b951-a310-40ac-aaf3-32bb2126c956","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a megütött férfi eszméletét vesztette, a támadók kereket oldottak.","shortLead":"Miután a megütött férfi eszméletét vesztette, a támadók kereket oldottak.","id":"20250409_Ugy-megutotte-a-baratnojet-sertegeto-ferfit-egy-techno-partin-hogy-az-majdnem-belehalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e240b951-a310-40ac-aaf3-32bb2126c956.jpg","index":0,"item":"027a6a1e-1530-45be-8707-46da571b8447","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Ugy-megutotte-a-baratnojet-sertegeto-ferfit-egy-techno-partin-hogy-az-majdnem-belehalt","timestamp":"2025. április. 09. 10:07","title":"Úgy megütötte a barátnőjét sértegető férfit az Arénában egy technopartin, hogy az majdnem belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal csalódnia kellett. Bohár sértetlenül távozott, a történtekről pedig maga is videót tett közzé – a jelenetek inkább róla, mintsem az őt körülvevő tömegről állítanak ki bizonyítványt.","shortLead":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal...","id":"20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229.jpg","index":0,"item":"626bd1de-38a5-47bf-95dd-5222564141db","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","timestamp":"2025. április. 08. 19:52","title":"Magyarország két valósága: Bohár Dániel elment a Tisza-rendezvényére, szerinte belekötöttek, a felvételek szerint viszont ilyen nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta a Facebookon, és a nekik küldött, de nem nekik való üzenetektől is így óvná meg őket.","shortLead":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta...","id":"20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6.jpg","index":0,"item":"bef76705-ef7b-41e6-9417-5a3013983a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","timestamp":"2025. április. 08. 15:03","title":"Privátra állítja a fiatalkorú felhasználók Facebook- és Messenger-fiókját a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]