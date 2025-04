Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a863e8eb-1a91-4ccf-bc38-948cd21ae4bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tömegközlekedési dolgozóknak elegük van abból, hogy bántalmazzák őket az utasok.","shortLead":"A tömegközlekedési dolgozóknak elegük van abból, hogy bántalmazzák őket az utasok.","id":"20250425_bkv-eksz-szakszervezet-tiltakozas-utasok-bantalmazas-mav-volan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a863e8eb-1a91-4ccf-bc38-948cd21ae4bc.jpg","index":0,"item":"c7e5131b-f9a7-428a-8e97-d9f986cc93c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_bkv-eksz-szakszervezet-tiltakozas-utasok-bantalmazas-mav-volan","timestamp":"2025. április. 25. 11:44","title":"BKV-szakszervezet: Érik egy nagy, a vasutasokkal és a volánbuszosokkal közös tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","shortLead":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","id":"20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"9ff77ec6-7dbe-48b4-bcf3-db4b2ccc6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","timestamp":"2025. április. 24. 15:08","title":"A kormány mondhatja majd meg, mi számít energiaitalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3e7f7f-379f-40e1-bc2c-023484dada19","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A kormány ugyan szóban már jelezte, hogy Ferenc pápa temetésének napjára, vagyis szombatra nemzeti gyásznapot hirdet meg, de ezt még nem tették közzé a Magyar Közlönyben. Ez pedig gondot okoz az önkormányzatoknak.","shortLead":"A kormány ugyan szóban már jelezte, hogy Ferenc pápa temetésének napjára, vagyis szombatra nemzeti gyásznapot hirdet...","id":"20250424_papa-temetes-nemzeti-gyasznap-hzassag-lagzi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d3e7f7f-379f-40e1-bc2c-023484dada19.jpg","index":0,"item":"598ad3ab-521b-4f0d-91ea-160bd73f6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_papa-temetes-nemzeti-gyasznap-hzassag-lagzi-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 14:44","title":"Senki sem tudja, lehet-e szombaton lagzit tartani, mert késlekedik a kormány a nemzeti gyásznap meghirdetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta, hogy kifejezetten ilyet kért.","shortLead":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta...","id":"20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744.jpg","index":0,"item":"caa19f60-25c8-48c6-a8bc-5743ffbc8678","keywords":null,"link":"/elet/20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","timestamp":"2025. április. 24. 20:07","title":"Vádat emeltek egy texasi anyukával szemben, mert vodkás zselét vitt egy gyerekzsúrra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","shortLead":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","id":"20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe.jpg","index":0,"item":"c81251fa-3a32-4419-aea3-78656c47c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","timestamp":"2025. április. 25. 11:38","title":"„Téves képet közvetít a magyar állampolgárságról” – pert veszített az RTL a Médiatanáccsal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093dc7a-7610-4155-85ed-9ca89af51269","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree nemrég avatta fel legújabb, 10 ezer négyzetméteres gyárát Kínában, ahol a főszerep ismét a G1 humanoid roboté volt.","shortLead":"A kínai Unitree nemrég avatta fel legújabb, 10 ezer négyzetméteres gyárát Kínában, ahol a főszerep ismét a G1 humanoid...","id":"20250425_unitree-g1-humanoid-robot-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093dc7a-7610-4155-85ed-9ca89af51269.jpg","index":0,"item":"38d67bd7-aa34-4a53-9175-773c62f297d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_unitree-g1-humanoid-robot-mozgas","timestamp":"2025. április. 25. 15:03","title":"Kezet fog, ölelkezik és táncol a kínai humanoid robot, a Unitree G1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d458b5-3f94-4a4a-8acc-22c2af2223d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Autóbalesetben. ","shortLead":"Autóbalesetben. ","id":"20250424_21-eves-koraban-meghalt-a-valogatott-magyar-kezilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d458b5-3f94-4a4a-8acc-22c2af2223d6.jpg","index":0,"item":"bef8ce4b-51c9-432b-9b4d-30a00afff0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_21-eves-koraban-meghalt-a-valogatott-magyar-kezilabdazo","timestamp":"2025. április. 24. 19:13","title":"21 éves korában autóbalesetben meghalt az U-válogatott magyar kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És, hogy a kutyás képek melletti szöveg ne repülőkkel kapcsolatos tényekről szóljon.","shortLead":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És...","id":"20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"2c02c747-a1f7-49c0-a7c0-4e41bed12e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","timestamp":"2025. április. 25. 13:03","title":"Tavaszi nagytakarításba kezd a Facebook, kisöprik a spam tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]