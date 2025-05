Vasárnap az átmeneti felhősödést követően észak felől gyorsan csökken a felhőzet, legtovább délkeleten marad felhős az idő, írja a HungaroMet előrejelzése. A Duna mentén és a déli tájakon elszórtan lehet kisebb eső, zápor, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Estétől átmenetileg nagy területen kiderül az ég, de nyugaton-délnyugaton, valamint az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében is réteges felhőzet képződhet az éjszaka során. Csapadék általában nem lesz, de hajnalban délnyugaton gyenge eső, szitálás nem kizárt.

Hétfőn délnyugaton csak lassan csökken a felhőzet, sőt a határ mentén tartósan borult maradhat az ég, és ott a reggeli, délelőtti órákban szemerkélő eső, szitálás is előfordulhat. Másutt gomolyosodik a felhőzet, illetve gomolyfelhők képződnek, így többórás napsütés is várható, és az északkeleti tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak. A napközben több helyen élénk északi, északkeleti szelet vasárnap néhol átmenetileg erős széllökések is kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon gyengén fagyhat, míg a felhős délnyugati részeken több fokkal enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 20 fok között valószínű.