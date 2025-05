Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e162feac-c763-4b77-9717-12b7973df040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd az éjjel benyújtott átláthatóságinak nevezett törvényjavaslat miatt azonnali uniós vizsgálatot követel.","shortLead":"A Párbeszéd az éjjel benyújtott átláthatóságinak nevezett törvényjavaslat miatt azonnali uniós vizsgálatot követel.","id":"20250514_Szabo-Timea-Az-emberben-megfagy-a-ver-Menetelunk-a-fasizalodas-utjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e162feac-c763-4b77-9717-12b7973df040.jpg","index":0,"item":"7e7a68cc-b20a-4afd-a5b5-35f862424c13","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Szabo-Timea-Az-emberben-megfagy-a-ver-Menetelunk-a-fasizalodas-utjan","timestamp":"2025. május. 14. 12:21","title":"Szabó Tímea az EU-hoz fordul, mert a kormány „minden, a kormánytól eltérően gondolkodó személyt és intézményt kiiktat a magyar közéletből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 13. 19:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","shortLead":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","id":"20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c.jpg","index":0,"item":"3b693442-bbe3-4902-979a-629f39874e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","timestamp":"2025. május. 14. 14:07","title":"Drágább lesz a tankolás – mutatjuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","shortLead":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","id":"20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"c0ec9109-5746-4810-bcc5-af353f60ded0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:50","title":"Nyilvánosságra hozott a HM egy oldalt a Ruszin-Szendit elmarasztaló dokumentumból, amit a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésére készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","shortLead":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","id":"20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"93bd2092-fbd5-4f48-b302-9b4b049c418f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 15:44","title":"Elnézést kért a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","id":"20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f.jpg","index":0,"item":"966c5b92-ef9d-4c81-bbe0-bb7702390d72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","timestamp":"2025. május. 14. 07:21","title":"A legdrágább, több milliárd forintos tétel ez a 77 éves apró Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","shortLead":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","id":"20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4.jpg","index":0,"item":"fc66c0d1-cf07-4873-a9b2-73ce1a6cf0d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","timestamp":"2025. május. 13. 15:29","title":"Nyolc év börtönt kapott T. Alex, aki Dominikáról irányította a milliárdos magyarországi ingatlancsalásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","shortLead":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","id":"20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a.jpg","index":0,"item":"104b0d5e-502c-47d9-9208-4bdc41ef5d31","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","timestamp":"2025. május. 15. 06:11","title":"Sztrájkolnak a Starbucks dolgozói Amerikában, mert betiltották a mintás ingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]