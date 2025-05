Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták a súlyos korrupcióval vádolt volt elnök, Schadl György idején kötött szoftverfejlesztési szerződésüket – tudta meg a HVG. Ráadásul a kar mintha szabotálta volna a perben a bizonyítást, vízbetörésre, hálózati hibára, túlmelegedésre hivatkozva. Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták... Több mint egymilliárd forint megfizetésére kötelezték a végrehajtói kart egy Schadl György idején felmondott szerződés miatt Mozgalmasan telnek a napok A Bridgerton család háza táján: a Netflix bejelentette, hogy bár még a negyedik évadot is csak 2026-ban mutatják be, máris berendelték az ötödik és hatodik évadot is. És közben kiadtak egy videót a negyedik évad egyik fontos pillanatáról. Mozgalmasan telnek a napok A Bridgerton család háza táján: a Netflix bejelentette, hogy bár még a negyedik évadot is... Bridgerton: itt egy videó a 4. évadból, már biztos az 5. és 6. évad is Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta, hogyan tudják ezt átterhelni ügyfeleikre a pénzintézetek. Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta... Megint az ügyfelek járhatnak rosszul: 2026-tól emelkedik a bankokat sújtó különadó Az eddigi kizárólagos állami feladatkörön közel ezerötszáz vállalkozás osztozhat. Fontos változás jöhet: júniustól a magánállomások is honosíthatnak importautókat Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és elővásárlási jog alapításával védekezhetnek a túlnépesedés ellen. Az eredeti tervekhez képest végül a lakásvásárlások korlátozása kikerült a jogszabályból, azonban az elővásárlási jogra vonatkozó rész erőteljesebb lett. Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és... A lakásvásárlást nem korlátozhatják, de elővásárlási jogot tehetnek az ingatlanokra az önkormányzatok Újabb poszttal jelentkezett Orbán Viktor, kiderült, mire utal a hajnali rejtélyes bejegyzés Az ukrán elnök szerint pontosan tudják, hogy ki hozza a döntéseket orosz oldalon, és ennek megfelelően fognak cselekedni. Zelenszkij szerint az Isztambulba érkező orosz küldöttség „színházi kellék" A déli Duna-hídnál kell majd komolyabb torlódásra számítani. Két sávot lezárnak az M0-son szombaton