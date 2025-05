Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","shortLead":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","id":"20250507_csokkent-a-BMW-profitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c.jpg","index":0,"item":"828155c7-44c6-4b0c-bd8e-5de032121287","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_csokkent-a-BMW-profitja","timestamp":"2025. május. 07. 13:54","title":"Jelentősen csökkent a BMW profitja, de arra várnak, hogy Trump megadja magát vámkérdésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90 éves aggastyán és olyan is, akit halála után visszaültettek a trónjára, hogy ítéletet mondjanak felette. Olyan is akadt, akinek valószínűleg már az apja is pápa volt.","shortLead":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90...","id":"20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6.jpg","index":0,"item":"4c977b0c-9d5d-4a09-a8be-62eee8d55233","keywords":null,"link":"/360/20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","timestamp":"2025. május. 06. 18:00","title":"Gyerek, aggastyán és hulla is ült már Szent Péter trónján, de Johanna nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki...","id":"20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342.jpg","index":0,"item":"969b8991-54d9-451a-9e17-b948c016c922","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","timestamp":"2025. május. 06. 20:03","title":"Rajzolgasson napi 45 percet, érezni fogja a jótékony hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9476738-ffd2-42cd-9dec-9d9b1e31ef02","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Május 8-án mutatják be David Attenborough új természetfilmjét, amelynek középpontjában az óceán áll.","shortLead":"Május 8-án mutatják be David Attenborough új természetfilmjét, amelynek középpontjában az óceán áll.","id":"20250506_sir-david-attenborough-ocean-termeszetfilm-99","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9476738-ffd2-42cd-9dec-9d9b1e31ef02.jpg","index":0,"item":"f0f55b41-1203-43c3-b5ed-2735a36c653b","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_sir-david-attenborough-ocean-termeszetfilm-99","timestamp":"2025. május. 06. 18:21","title":"Tengerre száll David Attenborough a 99. születésnapján, hogy átadja eddigi legfontosabb üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","shortLead":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","id":"20250506_konklave-fust-erdo-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0.jpg","index":0,"item":"043335be-65b2-40ff-ba96-0b632b813875","keywords":null,"link":"/elet/20250506_konklave-fust-erdo-peter","timestamp":"2025. május. 06. 20:52","title":"Konklávé: szerdán este hét óra előtt nem száll fel az első füst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények, így ehhez kell alkalmazkodnunk – véli Peter Roebben, aki 2025 elején vette át a K&H Bank vezérigazgatói posztját. Nem ismeretlen számára Magyarország: korábban már hét évet töltött itt vezető beosztásban. Vele beszélgettünk a K&H jelenlegi helyzetéről, a bankolás jövőjéről, a magyar piac sajátosságairól és arról, cél-e az, hogy bankja piacvezető legyen Magyarországon.","shortLead":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények...","id":"20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5.jpg","index":0,"item":"d35abd05-00d7-49fd-a06e-414afd704c7f","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"A készpénz nem tűnik el, de nem ezé a jövő – interjú Peter Roebbennel, a K&H Bank vezérigazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglévő, az övsömör ellen már alkalmazott vakcina segíthet csökkenteni a szívinfarktus és a stroke kockázatát – mutatnak rá a dél-koreai Kjonghi Egyetem kutatói. ","shortLead":"Meglévő, az övsömör ellen már alkalmazott vakcina segíthet csökkenteni a szívinfarktus és a stroke kockázatát –...","id":"20250506_sziv-es-errendszeri-betegsegek-ovsomor-elleni-vakcina-vedelem-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"4431f549-1652-49da-9c61-2ca447c42153","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_sziv-es-errendszeri-betegsegek-ovsomor-elleni-vakcina-vedelem-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 06. 19:03","title":"Titkos fegyvert találhattak a szívinfarktus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ideiglenes kormányzat vezetőjét Washington nevezné ki, és a közigazgatásba bevonnák a nem radikális helyieket is. Volt már ilyesmi a történelemben, van is, de jól sehol nem működik.","shortLead":"Az ideiglenes kormányzat vezetőjét Washington nevezné ki, és a közigazgatásba bevonnák a nem radikális helyieket is...","id":"20250507_Amerika-veheti-at-Gaza-iranyitasat-amig-stabilizaljak-a-teruletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"23e2459d-c989-4a0b-bb0d-43a342cccb97","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Amerika-veheti-at-Gaza-iranyitasat-amig-stabilizaljak-a-teruletet","timestamp":"2025. május. 07. 17:56","title":"Amerika veheti át Gáza irányítását, amíg stabilizálják a területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]