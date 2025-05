Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","shortLead":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a.jpg","index":0,"item":"0b9110d9-b334-47ff-8b98-3c3713411cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","timestamp":"2025. május. 07. 10:24","title":"A rövid feladatok megoldásához alapos és biztos tudás szükséges – ez a szaktanár véleménye a történelemérettségi első feléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d311dc1-606f-42fb-a92f-1276934ff9af","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatóját kérdeztük a Magyar Péter által közzétett hangfelvételről, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszél, „szakítunk a békementalitással”.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatóját kérdeztük a Magyar Péter által közzétett hangfelvételről, amelyen...","id":"20250508_Orban-Balazs-honvedseg-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-bekementalitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d311dc1-606f-42fb-a92f-1276934ff9af.jpg","index":0,"item":"7e59a675-c2ca-4482-b46d-338a72653028","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Orban-Balazs-honvedseg-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-bekementalitas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 12:08","title":"Orbán Balázs a HVG-nek: A honvédelmi miniszter a háborúpárti erők kiszorításáról beszélt a hangfelvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc627998-9a50-4df9-9376-4bb92cec2f0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra is döglődik az akkumulátorgyártás, de más ágazatok esetében már növekedés történt februárhoz képest.","shortLead":"Továbbra is döglődik az akkumulátorgyártás, de más ágazatok esetében már növekedés történt februárhoz képest.","id":"20250508_Csak-nem-bir-kikecmeregni-a-godorbol-a-magyar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc627998-9a50-4df9-9376-4bb92cec2f0f.jpg","index":0,"item":"90b91143-520b-4561-89a6-32b137ceb1f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Csak-nem-bir-kikecmeregni-a-godorbol-a-magyar-ipar","timestamp":"2025. május. 08. 08:50","title":"Csak nem bír kikecmeregni a gödörből a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","shortLead":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","id":"20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"1794efe0-3b5f-408b-939e-d6c9e66c0c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","timestamp":"2025. május. 07. 08:33","title":"Fekete-Győr kezdeményezi, hogy a Momentum ne induljon a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0510c7d-2a0d-45a1-99dd-60fd25b31dd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a tiszt egy, a testület számára rendezett, vidéki, Malac Varázs nevű disznótoron annyira berúgott, hogy előbb fogdosni kezdte, majd durván megalázta az egyik kolléganőjét.","shortLead":"A gyanú szerint a tiszt egy, a testület számára rendezett, vidéki, Malac Varázs nevű disznótoron annyira berúgott...","id":"20250508_szexualis-zaklatas-orszaggyulesi-orseg-alezredes-disznotor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0510c7d-2a0d-45a1-99dd-60fd25b31dd0.jpg","index":0,"item":"d3c018f8-3854-4d37-88fd-75310a91a596","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_szexualis-zaklatas-orszaggyulesi-orseg-alezredes-disznotor","timestamp":"2025. május. 08. 09:03","title":"Részegen fogdosta női kollégáit egy bulin, ezért nyomozás folyik az Országgyűlési Őrség egyik volt alezredese ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek meg bennünket, hogyan bántunk a bajbajutottakkal.","shortLead":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint...","id":"20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"ad323533-a9f6-4f70-84af-d3ab61f41ce1","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Megválasztása előtt Trump bevándorláspolitikáját kritizálta XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit. Magyarország számos jogsértési ügyben érintett, ezek közül a legnagyobb súlyú az, amelyben kimondják, hogy a magyar kormány nem teljesítette az illegális bevándorlás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit...","id":"20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9.jpg","index":0,"item":"8aa7a3c8-2140-4ae5-8bff-b6e32b99c298","keywords":null,"link":"/eurologus/20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 12:36","title":"Az Európai Bizottság beperli Magyarországot az embercsempészek szabadon engedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","shortLead":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","id":"20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621.jpg","index":0,"item":"b57dfe65-15dc-4bf2-9dc6-25a5083d7944","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","timestamp":"2025. május. 07. 14:25","title":"A német autósok többsége nagyon figyel az olajcserére, és ez a magyar piacnak is jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]