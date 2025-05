Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","shortLead":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","id":"20250506_trump-huszik-kapitulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"94a5a0c4-e35b-484a-9bbf-d66b6f0cf5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_trump-huszik-kapitulacio","timestamp":"2025. május. 06. 21:15","title":"Trump: A húszik megadták magukat, elállnak a harctól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae848e76-5377-4b9e-8fbe-03a136543a22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelenlegi antibiotikumoknak egyre inkább ellenálló kórokozók miatt nagy szükség lenne új típusú gyógyszerekre. A kutatók folyamatosan keresik a megfelelőnek látszó alternatívákat, és legutóbb egy igencsak meglepő forráshoz fordultak ez ügyben.","shortLead":"A jelenlegi antibiotikumoknak egyre inkább ellenálló kórokozók miatt nagy szükség lenne új típusú gyógyszerekre...","id":"20250508_arany-keresztsavos-beka-valadekabol-kivont-anyag-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae848e76-5377-4b9e-8fbe-03a136543a22.jpg","index":0,"item":"95b41082-b13e-48f7-aaa3-2783d520b1f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_arany-keresztsavos-beka-valadekabol-kivont-anyag-antibiotikum","timestamp":"2025. május. 08. 09:03","title":"Nagyon büdös ez a béka, de egészen új gyógyszereket adhat az emberiség kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes adatot őriz az eszközük. Csalók boldogan csapnak le a régebbi operációs rendszert futtató készülékekre, óriási bevételek reményében. Egy biztonsági szigorítás jegyében a régebbi, védtelenebb készülékekkel nem lehet majd mobilbankolni.","shortLead":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes...","id":"20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65.jpg","index":0,"item":"824b0711-5e26-44f8-8c71-cbbf31b57e50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:03","title":"Régebbi az androidos telefonja? Akkor most gyorsan nézze meg a Beállítások menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed elnöke szerint.","shortLead":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed...","id":"20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c.jpg","index":0,"item":"2889bdc4-9c59-4dd4-8037-a68a3180325c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 08. 07:22","title":"Trump fenyegetései ellenére nem változtat az alapkamaton az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre hevesebb rongyrázás a végjáték. Hogy az utolsó évüket akarják kiélvezni. És most már mindegy, mit csinálnak, mert túl vannak minden büntetési tételen. Vélemény.","shortLead":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre...","id":"20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce.jpg","index":0,"item":"afeb357e-ce16-4959-8a9f-3adaa5c17356","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","timestamp":"2025. május. 08. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Szodoma százhúsz Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik országból érkező állampolgárokat a tartózkodási engedély megszerzésében az állami aranyvízumprogramban. Az érintettek szerint ezért hatalmas munkát kell végezni, és sok a költség is.","shortLead":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik...","id":"20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2.jpg","index":0,"item":"7628e946-5b2d-49a9-af7d-1facf1b5dec8","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","timestamp":"2025. május. 08. 06:30","title":"Nagy kaszálásra készülnek a hazai közvetítők, és Tiborczék sem maradnak ki az aranyvízumbizniszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff92e7b-5bf2-4577-9a00-1bf57d314a81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A saját gyerekei persze mindennel el voltak halmozva.","shortLead":"A saját gyerekei persze mindennel el voltak halmozva.","id":"20250507_donald-trump-gyerekek-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff92e7b-5bf2-4577-9a00-1bf57d314a81.jpg","index":0,"item":"fe4bc2ae-7aa5-4434-b2e2-cc21e0c85615","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_donald-trump-gyerekek-jatekok","timestamp":"2025. május. 07. 11:33","title":"A vámháborúzó Donald Trump szerint a kislányoknak nincs szükségük sok játékbabára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","shortLead":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","id":"20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7.jpg","index":0,"item":"de0eaea2-4085-4744-8cf5-12ba7b774ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","timestamp":"2025. május. 08. 07:42","title":"Miniszterelnöki biztosa lesz a pedagógiai innovációnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]