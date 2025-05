Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték a modelljüket, akkor az abszolút esélytelennek tartott Ferencet a harmadik legesélyesebbnek hozták ki.","shortLead":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték...","id":"20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f.jpg","index":0,"item":"164f9b0f-2423-43e9-be82-ac0e978cd2ff","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:38","title":"Egy cseh származású kanadai jezsuita lehet a következő pápa egy játékelméleti modell szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja Majtényi László, jogtudós, korábbi ombudsman.","shortLead":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja...","id":"20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728.jpg","index":0,"item":"abab9905-02c7-4115-9652-88dcee265c81","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","timestamp":"2025. május. 07. 06:45","title":"Majtényi László: „Foszlik a paraván, látszik a rendszer züllöttsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerint ők pedig több ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel. ","id":"20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893.jpg","index":0,"item":"6abe220a-67d9-45d4-ba1e-fd65cbb0c2ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","timestamp":"2025. május. 07. 07:07","title":"Ketten meghaltak Kijevben, miután az oroszok újabb támadást indítottak az ukrán főváros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed elnöke szerint.","shortLead":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed...","id":"20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c.jpg","index":0,"item":"2889bdc4-9c59-4dd4-8037-a68a3180325c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 08. 07:22","title":"Trump fenyegetései ellenére nem változtat az alapkamaton az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","shortLead":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","id":"20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0.jpg","index":0,"item":"490fdecf-100f-4bb3-8e57-93b0eb6a5d86","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","timestamp":"2025. május. 08. 06:41","title":"Videón a V6 mellett kitartó vadonatúj Audi RS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","shortLead":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","id":"20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621.jpg","index":0,"item":"b57dfe65-15dc-4bf2-9dc6-25a5083d7944","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","timestamp":"2025. május. 07. 14:25","title":"A német autósok többsége nagyon figyel az olajcserére, és ez a magyar piacnak is jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666cd9-8853-4be9-a822-41c12a72882a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ivóvíz kinyerése a levegőből, de ételmaradékok felhasználásával – ezt az egyszerre figyelemre méltó, és első hallásra kissé talán bizarr módszert dolgozták ki a Texasi Egyetem kutatói.","shortLead":"Ivóvíz kinyerése a levegőből, de ételmaradékok felhasználásával – ezt az egyszerre figyelemre méltó, és első hallásra...","id":"20250507_viz-szurese-levegobol-biomassza-hidrogel-etelmaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89666cd9-8853-4be9-a822-41c12a72882a.jpg","index":0,"item":"a23ccfc8-4974-45e6-9975-ec6c2150eb2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_viz-szurese-levegobol-biomassza-hidrogel-etelmaradek","timestamp":"2025. május. 07. 08:03","title":"Naponta 14 liter tiszta ivóvizet von ki a levegőből a kidobott ételmaradékokkal működő új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]