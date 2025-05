Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Egyebek mellett azzal, milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó alkalmatlannak bizonyul az üzemorvosi vizsgálaton. Milyen feltételekkel lehet kirúgni egy dolgozót? Hogyan oszthatja be a munkáltató a munkavállaló munkaidejét? Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján.","shortLead":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi...","id":"20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d.jpg","index":0,"item":"1945eb0d-a258-453c-a55b-14fc2b2675cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","timestamp":"2025. május. 21. 09:10","title":"Megtévesztő az alacsony munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és máris itt az új kisregény. Írásmódja ugyanolyan töredezett, mint a világunk. Rejtett összefüggésekkel ábrázolja az eső áztatta közegbe vezető utat. Mit ismertünk fel későn az író szerint? Milyen az a nagy korszak, amelynek a végén vagyunk?","shortLead":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és...","id":"20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25.jpg","index":0,"item":"7685b996-b30e-49fa-aedc-6132a5319469","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","timestamp":"2025. május. 20. 09:39","title":"„Ki vette észre itthon húsz éve, hogy a diktatúra előszobájában vagyunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi oldalakat. Az eredmény megdöbbentő, de nem meglepő.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi...","id":"20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c.jpg","index":0,"item":"a01047f9-83c0-4178-a7a2-cb48a1fa2586","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. május. 20. 19:03","title":"A fiatalok majdnem fele inkább egy internet nélküli világban élne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","id":"20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b.jpg","index":0,"item":"21a0f03a-bd91-4b2e-a481-88677cc00e77","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","timestamp":"2025. május. 19. 20:11","title":"Magyar Péter: Biztosítom a sajtót, a civileket és minden magyar embert, hogy a Tisza mellettük áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","shortLead":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","id":"20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d.jpg","index":0,"item":"35c7a6e7-faf4-4b32-a13d-40d6dd2f3338","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","timestamp":"2025. május. 20. 16:13","title":"Nicusor Dan inkább jelenlegi otthonában maradna, nem akar az elnöki rezidenciára költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzattól korábban kaptak aggasztó jelzéseket, de arról senki sem tájékoztatta az Alapítványt, hogy központjukat egy NER-közeli cégnek adják el. Hétfőn zárcserére érkeztek a néhai közösségi térhez, ahonnan alapítványi irataikat és ingóságaikat sem tudták kihozni. ","shortLead":"Az önkormányzattól korábban kaptak aggasztó jelzéseket, de arról senki sem tájékoztatta az Alapítványt...","id":"20250520_veszprem-lelekter-alapitvany-ifjusagi-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"bc38115f-5c26-4e17-ad6b-d3d11b32da5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_veszprem-lelekter-alapitvany-ifjusagi-haz","timestamp":"2025. május. 20. 12:51","title":"Egy szó nélkül adták el a veszprémi Ifjúsági Házat az ott működő civil szervezet alól – állítja a Lélektér Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vasárnap megválasztott Nicusor Dan nem a George Simion mellett hitet tevő Orbán Viktort, hanem az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort hívta fel.","shortLead":"A vasárnap megválasztott Nicusor Dan nem a George Simion mellett hitet tevő Orbán Viktort, hanem az RMDSZ elnökét...","id":"20250520_romania-nicusor-dan-george-simion-kelemen-hunor-rmdsz-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5.jpg","index":0,"item":"887e1a6a-8b4c-47a1-a170-cec47e5fe3a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_romania-nicusor-dan-george-simion-kelemen-hunor-rmdsz-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 20. 06:56","title":"Nicusor Dan telefonon köszönte meg a magyar szavazók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cedb2-0029-43b0-90f1-968b7f099b9f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A közép-európai térségben Ausztria jutott a legtovább az idegenforgalom fenntarthatóvá tétele felé, de Szlovéniában, Horvátországban és Romániában is jó példákat találhatnak azok, akiknek fontos ez a szempont. A tapasztalatok azt mutatják, egyre többen vannak: a felelősségteljes turizmus üzleti szempontok miatt is jó befektetés.","shortLead":"A közép-európai térségben Ausztria jutott a legtovább az idegenforgalom fenntarthatóvá tétele felé, de Szlovéniában...","id":"20250519_hvg-fenntarthato-turizmus-ausztria_szuksegbol_ereny-romania-horvatorszag-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/052cedb2-0029-43b0-90f1-968b7f099b9f.jpg","index":0,"item":"c7969c71-0b81-4052-ab14-8aa781b5cc3b","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-fenntarthato-turizmus-ausztria_szuksegbol_ereny-romania-horvatorszag-szlovenia","timestamp":"2025. május. 19. 18:06","title":"Fenntartható turizmus? Van, ahol rájöttek: üzletileg is megéri erre odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]