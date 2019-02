Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Példátlan volt Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelő beszéde: lenácizta a Jobbikot, föltette a koronát a Jobbik és a baloldal hetek óta tartó összemosására és – ha már hibázott – elővette Karácsony Gergelyt is. Kérdés, a rosszul sikerült nyilatkozata után vajon le kell-e mondania a Párbeszéd politikusának a főpolgármester-jelöltségről.","shortLead":"Példátlan volt Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelő beszéde: lenácizta a Jobbikot, föltette a koronát a Jobbik...","id":"20190212_orban_karacsony_naci_evertekelo_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fe6090-404e-4358-a9bf-18c4f09ae4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_orban_karacsony_naci_evertekelo_jobbik","timestamp":"2019. február. 12. 06:30","title":"Hetek óta épített sztorival tarolt a nácizó Orbán, Karácsony volt a bónusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec17d89-3a5a-45af-bd21-5a8f7e46043d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 1000 lóerővel már elég tisztességes örömautózást lehet rendezni, valóban. Csak a rendőrség nem értékelte annyira.","shortLead":"Összesen 1000 lóerővel már elég tisztességes örömautózást lehet rendezni, valóban. Csak a rendőrség nem értékelte...","id":"20190213_autopalya_nissan_gt_r_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec17d89-3a5a-45af-bd21-5a8f7e46043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899de8ce-7e9c-4197-8d29-e1516581e26a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autopalya_nissan_gt_r_audi_r8","timestamp":"2019. február. 13. 14:14","title":"Két fiatal bérelt egy Audi R8-at és egy Nissan GT-R-t, és kimentek bulizni egy kicsit az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365520f-3c12-4254-92b9-b1fd1a2f4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csakis díjazni lehet a Marvel marketingeseinek igyekezetét, akik a közelgő Marvel Kapitány című filmhez olyan weboldalt készítettek, amely egy rövid időutazással is felér. ","shortLead":"Csakis díjazni lehet a Marvel marketingeseinek igyekezetét, akik a közelgő Marvel Kapitány című filmhez olyan weboldalt...","id":"20190212_retro_weboldal_marvel_kapitany_szuperhosfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1365520f-3c12-4254-92b9-b1fd1a2f4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d6b28f-7e07-4b25-93c8-8a4dc73d7152","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_retro_weboldal_marvel_kapitany_szuperhosfilm","timestamp":"2019. február. 12. 17:03","title":"Nagyon retro, mégis nagyon hangulatos weboldalt csináltak a Marvel új szuperhősfilmjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b941a01-e615-48eb-bb97-ab38ef6c03a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényleg a lehetőséget tárházát nyitja meg ez a szett. ","shortLead":"Tényleg a lehetőséget tárházát nyitja meg ez a szett. ","id":"20190212_Katy_Perry_Grammyruhaja_lett_az_internet_kedvenc_memje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b941a01-e615-48eb-bb97-ab38ef6c03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1c2e17-7350-4e08-9e66-fece4150e458","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Katy_Perry_Grammyruhaja_lett_az_internet_kedvenc_memje","timestamp":"2019. február. 12. 17:34","title":"Katy Perry Grammy-ruhája lett az internet kedvenc mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről a rendszerről nem akar lemondani, annak bizony a zsebébe kell nyúlnia.","shortLead":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről...","id":"20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a42e1b4-882a-4357-b8d5-e5381db43a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","timestamp":"2019. február. 12. 08:03","title":"Ennyit kell majd fizetnie, ha Windows 7-et akar tartani a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","shortLead":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","id":"20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a81d8ff-f318-4bdd-ad8d-13e920b71e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","timestamp":"2019. február. 12. 08:14","title":"Karácsony: Súlyos hibát követtem el, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9f345c-9d09-4b56-b66d-3873f4c6c48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit bukik az autógyár a brit kilépés körüli bizonytalanságon, és annyira súlyos következményekkel járna számukra egy egyezség nélküli Brexit, hogy már a brit gyárak bezárását tervezik.","shortLead":"Annyit bukik az autógyár a brit kilépés körüli bizonytalanságon, és annyira súlyos következményekkel járna számukra...","id":"20190213_Bezarhatja_a_Ford_a_brit_gyarait_ha_nem_lesz_egyezseg_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9f345c-9d09-4b56-b66d-3873f4c6c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89404b-fc2b-4bfa-b2c5-92d963f61ede","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Bezarhatja_a_Ford_a_brit_gyarait_ha_nem_lesz_egyezseg_a_Brexitrol","timestamp":"2019. február. 13. 15:23","title":"Bezárhatja a Ford a brit gyárait, ha nem lesz egyezség a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7789e91-104c-418f-9816-0a919866f69f","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190213_Marabu_FekNyuz_Az_orbani_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7789e91-104c-418f-9816-0a919866f69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83b7918-70c8-4a63-87ae-12d7afb67061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Marabu_FekNyuz_Az_orbani_ut","timestamp":"2019. február. 13. 12:45","title":"Marabu FékNyúz: Az orbáni út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]