Egy ideje már a tűzoltók riasztásához tárcsázott 105-ös segélyhívó szám esetén is a 112-es számra érkezik be a hívás. A katasztrófavédelem videója most azt mutatja meg, hogyan működik a rendszer. Videón, amit sohasem láthat: ez történik, amikor tárcsázza a tűzoltókat Ezúttal a 2019-ben érkező új iPhone-okról, valamint az iPad-ekről, iPodról és az AirPodról is beszélt. Megszólalt a világ legjobb Apple-elemzője, ilyenek lehetnek a 2019-es iPhone-ok
Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet. Megint egészségtelen a levegő Mind kevésbé zárható ki annak a lehetősége, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Ez sok területen teremt finoman szólva bizonytalan helyzetet, és nemcsak az üzletemberek, de az egyszerű turisták és a kint élő magyarok számára is. Elő az útlevelet, egy kártyafüggetlen telefont: jótanácsaink 20 pontban. 20 ok, ami miatt önnek is nagyon fájhat a megállapodás nélküli Brexit
Nem maradt elég szakember, több területen is problémákat okozhat az állami bürokrácia csökkentése. Túl sok embert rúgtak ki a nagy állami leépítésben, több szolgáltatás is akadozik
Másfélszererése emelkedett a beszedett büntetés összege egy év alatt a vasúttársaságnál. Veterán autót is lefoglalt a bliccelés miatt a MÁV
Az eseményt mintegy háromszáz sárgamellényes tüntető felvonulással ünnepelte vasárnap Párizsban. ","id":"20190218_Veteran_autot_is_lefoglalt_a_blicceles_miatt_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fc259c-4511-45d2-a949-3a88d63044db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Veteran_autot_is_lefoglalt_a_blicceles_miatt_a_MAV","timestamp":"2019. február. 18. 14:25","title":"Veterán autót is lefoglalt a bliccelés miatt a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eseményt mintegy háromszáz sárgamellényes tüntető felvonulással ünnepelte vasárnap Párizsban. Közben a közvélemény először elfordulni látszik a szombatokon tartott megmozdulásoktól. Három hónapos a francia kormány ellen tiltakozó sárgamellényes mozgalom
Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián faggatták. Weber Orbánról: Nincs kivételezés