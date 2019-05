Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","shortLead":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","id":"20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27604e-2c37-4d5e-9eff-63fa02a3a13b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","timestamp":"2019. május. 24. 09:59","title":"Vajna Tímea elköltözik a budai villából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid változatban is rendelhető. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid...","id":"20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229ef665-40cd-49b8-868b-8a11737acc1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","timestamp":"2019. május. 24. 08:21","title":"Itt az új Skoda Superb, akár 55 kilométeres villanyhatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","shortLead":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","id":"20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae64286-dbcf-4729-a283-4c74778966d3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","timestamp":"2019. május. 23. 13:41","title":"Átkozták és már büntettek is miatta, egyéves a GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól természeti/technikai állandókhoz vannak kötve. ","shortLead":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól...","id":"20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a301651a-1210-4d3e-acf3-129546f5d95a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Máshogy mérik az egy kilót: a héten megújult a mértékegységek rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","shortLead":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","id":"20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43081336-84a1-4033-accb-7b3b6f21c8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Több mint egy órás késések a pusztaszabolcsi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit az androidos készülékeken lehet elérni.","shortLead":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit...","id":"20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275904ad-a654-4a5e-aab6-5a51dba7e69e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 23. 19:03","title":"Bekerült egy új kapcsoló a Google Naptárba, érdemes nyomogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 15-én részben leégett székesegyház falai rendkívül labilisak. A Versaille-i Egyetem szakértője szerint akár egy szélvihar is elég lehet ahhoz, hogy engedjenek. ","shortLead":"Az április 15-én részben leégett székesegyház falai rendkívül labilisak. A Versaille-i Egyetem szakértője szerint akár...","id":"20190523_notre_dame_tuzvesz_szel_szakerto_ujjaepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2186a75-509a-4b1a-a344-9344677388f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_notre_dame_tuzvesz_szel_szakerto_ujjaepites","timestamp":"2019. május. 23. 13:01","title":"Az erős szél is összedöntheti a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon másképp emlékszik a zenész és a színésznő erre az időszakra. ","shortLead":"Nagyon másképp emlékszik a zenész és a színésznő erre az időszakra. ","id":"20190523_Moby_Natalie_Portman_randi_memoar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a0293c-030e-4190-ba64-2054853e41a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Moby_Natalie_Portman_randi_memoar","timestamp":"2019. május. 23. 11:41","title":"Moby szerint egy ideig randiztak Natalie Portmannel, de a színésznő erről mit sem tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]