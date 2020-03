Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","shortLead":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","id":"202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a689c4cd-fa94-41b2-b612-bb363f929c9d","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","timestamp":"2020. március. 06. 10:00","title":"Zenét követelt Esterházy egyik kultikus műve, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Feltartóztathatatlanul drágulnak a közlekedési nagyberuházások, melyek hasznát egy finoman szólva is szűk kör fölözi le. A vasúti építkezéseknél két és félszeres a drágulás öt év alatt. ","shortLead":"Feltartóztathatatlanul drágulnak a közlekedési nagyberuházások, melyek hasznát egy finoman szólva is szűk kör fölözi...","id":"202010__vasutvonalak__autopalyak__mindent_visznek__palyara_alltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38a36df-1fda-42a5-9f85-bd7536645d33","keywords":null,"link":"/360/202010__vasutvonalak__autopalyak__mindent_visznek__palyara_alltak","timestamp":"2020. március. 06. 07:00","title":"11 milliárd egy kilométer autópályáért? Ez csak a jéghegy csúcsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem üdvözli az Európai Bíróság főtanácsnokának egyértelmű véleményét a felsőoktatási törvény módosításáról. ","shortLead":"Az egyetem üdvözli az Európai Bíróság főtanácsnokának egyértelmű véleményét a felsőoktatási törvény módosításáról. ","id":"20200305_lex_ceu_europai_birosag_reakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b17d58-6df6-4d39-8318-050782d5376e","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_lex_ceu_europai_birosag_reakcio","timestamp":"2020. március. 05. 18:25","title":"CEU: Sose fogjuk hagyni, hogy a kormány teljesen kiszorítson a budapesti otthonunkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","shortLead":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","id":"20200305_Feloszlik_a_Kistehen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2b5fa0-5bf0-40e6-8378-94fe22f6849b","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Feloszlik_a_Kistehen","timestamp":"2020. március. 05. 11:39","title":"Feloszlik a Kistehén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7caca9a3-af2c-4295-be6d-e69689e9ed55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A dél-afrikai sportoló szerint Szun Jang eltiltásával győzött az igazság. Szerinte a riói olimpia 200 gyors számának aranyát neki kellene megkapnia.","shortLead":"A dél-afrikai sportoló szerint Szun Jang eltiltásával győzött az igazság. Szerinte a riói olimpia 200 gyors számának...","id":"20200304_chad_le_clos_szun_jang_uszas_olimpiai_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7caca9a3-af2c-4295-be6d-e69689e9ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81fa1ca-6063-43f6-b855-201a4d1731ee","keywords":null,"link":"/sport/20200304_chad_le_clos_szun_jang_uszas_olimpiai_arany","timestamp":"2020. március. 04. 15:04","title":"Chad Le Clos bejelentkezett a bukott kínai úszósztár aranyérméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","shortLead":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","id":"20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f676ec9-f986-4e94-b1af-be6720ad9490","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","timestamp":"2020. március. 05. 17:26","title":"Támogatást szavazott meg Geszti Péternek a Filmszakmai Döntőbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz-közeli vállalkozások szlovéniai és észak-macedóniai tevékenysége kerülhet az Európai Parlament elé.","shortLead":"A Fidesz-közeli vállalkozások szlovéniai és észak-macedóniai tevékenysége kerülhet az Európai Parlament elé.","id":"20200305_Vitat_kezdemenyeztek_a_Orbanek_balkani_kavarasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2506e4fb-9b24-4be6-ba87-7ead30e83e6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Vitat_kezdemenyeztek_a_Orbanek_balkani_kavarasa_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 07:55","title":"Vitát kezdeményeztek Orbánék balkáni kavarása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed97ca5-09ee-4753-8d3e-c1e6d354edab","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Horvátországban nem maradt el a koronavírus miatt a 2020-as Michelin kalauz bemutatása, mint Hamburgban. A gasztronómia magyar rajongói is örülhetnek, a szomszéd országban ötről hétre nőtt az eddigi Michelin-csillagos éttermek száma.","shortLead":"Horvátországban nem maradt el a koronavírus miatt a 2020-as Michelin kalauz bemutatása, mint Hamburgban. A gasztronómia...","id":"20200304_Uj_csillagok_Korculan_es_a_Pagszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed97ca5-09ee-4753-8d3e-c1e6d354edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2344a99-480a-4982-83e9-72b1ecf905c4","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Uj_csillagok_Korculan_es_a_Pagszigeten","timestamp":"2020. március. 04. 16:25","title":"Horvátországot rendesen megszórták Michelin-csillagokkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]