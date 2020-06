Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen eladott darabszám változott jelentősen, az egyes gyártók részesedésében is számottevő formálódás figyelhető meg. A legnagyobb vesztes a Huawei, melynek helyére, úgy tűnik, sikerrel pályázik a Xiaomi.","shortLead":"Az idei év első három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak...","id":"20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b76e6-e1c6-473d-b512-adff11a6bc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Bezuhantak a mobileladások Európában – a Huawei a nagy vesztes, a Xiaomi nagyon jön fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","shortLead":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","id":"20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056aeedf-1c89-4c21-8f41-3b164c488cd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","timestamp":"2020. június. 04. 17:46","title":"Duna alatti vasútvonal épülhet Kelenföld és a Nyugati pályaudvar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott kockázatot azzal a megállapítással, hogy az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az életet. A veszélyhelyzet miatti életmódváltás egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy sok más mellett a banki szolgáltatások használata – mint például a számlanyitás, a hitel és kölcsön igénylése, vagy a közüzemi díjak befizetése - is még inkább az online térbe terelődött. Ön hogyan változtatott szokásain? Töltse ki kérdőívünket!\r

","shortLead":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott...","id":"otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8e5457-158b-4a43-a4a3-f72c8dbdaee3","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 15:30","title":"Felmérés: Ön hogy bankol, amióta velünk van a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd605666-91e1-4dc2-9334-ec294dc27967","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 04. 05:42","title":"Mától új neve van Csongrád megyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami egyben a nemzeti összetartozás napja is.","shortLead":"Ami egyben a nemzeti összetartozás napja is.","id":"20200604_lanchid_nemzeti_szinek_nemzeti_osszetartozas_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924c274e-a5a6-4de2-baab-55031695cc49","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_lanchid_nemzeti_szinek_nemzeti_osszetartozas_napja","timestamp":"2020. június. 04. 22:17","title":"Nemzeti színekbe öltöztették a Lánchidat a trianoni évfordulón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","shortLead":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","id":"20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f2252-529c-4e82-8411-11f47995c0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","timestamp":"2020. június. 04. 10:41","title":"Idős testvérek jégkrémes dobozban tartott pénzét lopta el a szobafestő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","shortLead":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","id":"20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ce3671-383c-42a1-bdc0-f6e99a562c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","timestamp":"2020. június. 03. 14:55","title":"Megújul a Volkswagen kirakatautója, és jön belőle a kombi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","shortLead":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","id":"20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4baf43-5933-4724-a166-387df20dd165","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 04. 15:24","title":"Saját kormánya ellen kért bizalmi szavazást a lengyel miniszterelnök, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]