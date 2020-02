Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánymegbízott szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","shortLead":"A kormánymegbízott szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","id":"20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9382d064-c030-4a96-b625-7c5c3a04f8e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","timestamp":"2020. február. 10. 11:48","title":"Fürjes: A BKV megkapja a pénzt az új buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.","shortLead":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői...","id":"20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ae391-1ce5-4489-b39c-0ffb65f7888a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","timestamp":"2020. február. 09. 17:45","title":"Javulnak-e idén is a magyar államadós-osztályzatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","shortLead":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","id":"20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae93b2-5ae1-4f5d-bca0-f932f71c21f7","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","timestamp":"2020. február. 09. 17:01","title":"Tíz év és 154 győzelem után kikapott a 136 kilós francia cselgáncsozó sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ilyen lesz a vasárnapunk.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ilyen lesz a vasárnapunk.","id":"20200208_Felho_es_napsutes_estere_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32881677-e59a-4e6b-b2a7-9752d0e5160f","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Felho_es_napsutes_estere_szel","timestamp":"2020. február. 08. 16:27","title":"Felhő és napsütés, estére szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7580268-c65f-4ef8-9f9e-fe9e56f8406a","c_author":"","category":"itthon","description":"Két férfi nehezen viselte, hogy a szervezők nem engedték be őket egy rendezvényre.\r

","shortLead":"Két férfi nehezen viselte, hogy a szervezők nem engedték be őket egy rendezvényre.\r

","id":"20200209_Nem_mehettek_vissza_a_buliba_fegyverekkel_mentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7580268-c65f-4ef8-9f9e-fe9e56f8406a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb050ac2-3b0b-457b-b14b-90b881e277a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Nem_mehettek_vissza_a_buliba_fegyverekkel_mentek","timestamp":"2020. február. 09. 11:43","title":"Fegyverekkel fenyegetőzött két balassagyarmati férfi, miután nem mehettek vissza egy buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","shortLead":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","id":"20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5072fd-ab39-4399-bb26-986923cee529","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","timestamp":"2020. február. 08. 21:02","title":"Hosszú-sikerek Nizzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek hűtése. ","shortLead":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek...","id":"202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94efa7b2-bbc9-445e-b9f3-2db6057f6afd","keywords":null,"link":"/360/202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","timestamp":"2020. február. 10. 12:00","title":"Amelyik telefont bevonják ezzel a réteggel, az nem melegszik, mert „megizzasztja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]