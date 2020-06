Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcb6ea34-e54d-42d1-bfdf-8f127c60880c","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre gyarapodnak a húshelyettesítők és műhúsok, ám közel sem biztos, hogy fenntarthatóbb az előállításuk, mint a legtöbb hústerméknek. Itthon még csak módjával terjednek, de van olyan szereplő, amely szerint hamarosan a húskereskedelem 20 százalékát ilyen termékek adhatják.\r

\r

","shortLead":"Egyre gyarapodnak a húshelyettesítők és műhúsok, ám közel sem biztos, hogy fenntarthatóbb az előállításuk, mint...","id":"20200615_hushelyettesito_muhus_novenyi_alapu_etkezes_fenntarthatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb6ea34-e54d-42d1-bfdf-8f127c60880c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f79f1ff-44b7-4389-a659-ff9f1bc0cc38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_hushelyettesito_muhus_novenyi_alapu_etkezes_fenntarthatosag","timestamp":"2020. június. 15. 17:00","title":"Megjött a vegetáriánus pecsenyezsír – tényleg minden húsból lehet zöldséges helyettesítőt csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását a pártcsaládból. A kimenetel a németeken múlik - így látja az osztrák Kurier elemzője.","shortLead":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását...","id":"20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e585ee-e888-4d9b-947f-9156ed45a187","keywords":null,"link":"/360/20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","timestamp":"2020. június. 14. 09:45","title":"Kurier: Orbán és Tusk párbajában valakinek győznie kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter felett van a gond az idei utazásoknál, hanem tengerszinten.","shortLead":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter...","id":"20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f5d76-e2ff-41c8-bd09-5145c0027350","keywords":null,"link":"/360/20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","timestamp":"2020. június. 14. 08:30","title":"Utasok légörvényben: ha elmúlik a járványhelyzet, az árak is elszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","id":"20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ebc776-c1fe-49f9-8a96-af8f8c1f0704","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 13:32","title":"Szijjártó: \"10 ezer lélegeztetőgépet vettünk Kínából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c","c_author":"Balla Györgyi - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának ugyan jól jönne a helyi adó, amit az új szálló fizetne, ám nem mindenki szerint érné meg ezért feltúrni a mostani természetvédelmi területet. Az építtető állítása szerint nem érti az ellenállást, hiszen eddig csak egy, a tulajdonukban lévő magánterületen elképzelt előzetes vízió egy változatát mutatták be, amit a tiltakozók úgy állítanak be, mintha végleges és eldöntött, konkrét tervvel álltak volna elő. Volt, aki népszavazást akart az ügyben, de felmondott a helyi választási bizottság több tagja, így azt nem lehetett megtartani. Később a polgármester saját hatáskörben ismét kinevezett tagokat, de erről az ellenzéki képviselő állítása szerint csak a hvg.hu-tól értesült. Közben a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc is. ","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának...","id":"20200615_tata_szalloda_avalon_hell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb441f1-9b9c-4a76-8854-f52347f79252","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_tata_szalloda_avalon_hell","timestamp":"2020. június. 15. 06:30","title":"A vadludak, az évi 100 millió forint és egy kisváros turisztikai vonzereje – avagy miért forrong Tata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És ez mindenhol így van és így lesz. Az Egyesült Államokban is, a magyar iskolákban is.","shortLead":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És...","id":"20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30c724-eb77-4744-aac0-1d5bc9740a43","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","timestamp":"2020. június. 15. 09:17","title":"Gyarmathy Éva: Erőszak kontra szakértelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","shortLead":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","id":"20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bc7596-24b9-49ad-b7d4-a12097df2177","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","timestamp":"2020. június. 15. 15:05","title":"Kirúgták a rendőrt, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","shortLead":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","id":"20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36219056-b888-40e0-b41f-6231448f18c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 16:28","title":"Összeütközött egy busz és egy vonat Csehországban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]