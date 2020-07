Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. Egy új dokumentumfilm most megpróbálja visszaadni nekik azt az erőt és tartást, amit Larry Nassar és a sportágat irányító hatalmasok elvettek tőlük. ","shortLead":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken...","id":"20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ea46a0-33f1-4e88-99f2-3815b4219b92","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","timestamp":"2020. július. 02. 20:00","title":"A szörnyetegek a szemünk előtt vannak, csak észre kellene venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint száz embert állítottak elő a hatóságok. ","shortLead":"Több mint száz embert állítottak elő a hatóságok. ","id":"20200702_Titkositott_telefonhalozat_bunozoi_csoport_Europol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e145a7e2-fd6c-49c7-94f3-bf6ed90aeec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_Titkositott_telefonhalozat_bunozoi_csoport_Europol","timestamp":"2020. július. 02. 16:01","title":"Veszélyes telefonhálózatot üzemeltető bűnözőket kapcsolt le az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról tanúskodnak. Világszerte rendületlenül nő a fertőzöttek száma, az USA és Brazília nagyon rosszul áll és Európában, többek között Magyarország szomszédjainál is visszatérőben van a kór. Aki siet az enyhítéssel, az pórul járhat.","shortLead":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról...","id":"20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88387202-167d-4dac-85af-d4e669fe5cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","timestamp":"2020. július. 02. 18:07","title":"A koronavírus úgy tért vissza, hogy el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a53b1d7-a848-4dba-8e35-44c4cb5a8c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél éven keresztül bele-belenyúlt a lemezkazettába. ","shortLead":"Fél éven keresztül bele-belenyúlt a lemezkazettába. ","id":"20200702_Aprankent_lopott_el_23_millio_forintot_a_munkahelyerol_egy_takaritono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a53b1d7-a848-4dba-8e35-44c4cb5a8c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56871538-6c25-4957-b647-995d3790911f","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Aprankent_lopott_el_23_millio_forintot_a_munkahelyerol_egy_takaritono","timestamp":"2020. július. 02. 11:16","title":"Apránként lopott el 23 millió forintot a munkahelyéről egy takarítónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2008-ban még 37 ezer eset történt. ","shortLead":"2008-ban még 37 ezer eset történt. ","id":"20200702_Kozuti_balesetek_szama_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa441894-13c6-471e-af6e-49f7de508156","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Kozuti_balesetek_szama_statisztika","timestamp":"2020. július. 02. 09:53","title":"Több mint 23 ezer áldozata volt 2018-ban a közúti baleseteknek az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","shortLead":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","id":"202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4976b111-15d5-4454-9274-fd656c7decb3","keywords":null,"link":"/360/202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","timestamp":"2020. július. 03. 10:00","title":"Díjazott fiatal vállalkozóval társult Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bódog Tamás kettő plusz egy évre írt alá.","shortLead":"Bódog Tamás kettő plusz egy évre írt alá.","id":"20200701_Budapest_Honved_vezetoedzo_Bodog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b722014-962f-4a83-911c-2b3b58071456","keywords":null,"link":"/sport/20200701_Budapest_Honved_vezetoedzo_Bodog","timestamp":"2020. július. 01. 15:50","title":"Megvan a Budapest Honvéd új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez. A minap elhunyt a sportág két aranykorának háromszoros olimpiai bajnoka, Kárpáti György és Benedek Tibor. Mindketten alakítói voltak annak, hogy a vízilabda nemzeti sport legyen. Kárpáti Györgyöt ma temetik.","shortLead":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez...","id":"202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5eac8-e8a2-453d-9e30-305441595004","keywords":null,"link":"/360/202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","timestamp":"2020. július. 02. 12:00","title":"A magyar vízilabdát szó szerint a meleg vízzel együtt találták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]