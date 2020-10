Mit figyelnek először a vevők, ha a neten szeretnének vásárolni vagy egy szolgáltatást megrendelni, és hogyan alakította át a járvány a szokásokat? Erről készített kutatást a Magyar Telekom és az NRC.

A reprezentatív felmérés szerint bármilyen munkára is keres az ember neten szakembert, a legfontosabb szempont az: legyen megtalálható az ár. Ha ezt a szintet nem ugorja meg egy cég, akkor gyakorlatilag esélytelen arra, hogy tőle rendeljenek a felhasználók, a szolgáltatás jellegétől függően az emberek 55-60 százaléka nevezte meg ezt a legjelentősebb szempontok között. A második legfontosabb az – 50 százalék feletti arányban választották ezt is –, hogy ha a felhasználónak kérdése van, arra gyorsan kapjon választ – maximum egy nap az elvárt válaszadási idő, de a többség az egy órán belüli reakcióidőt sem tartja túlzásnak. Az is sokat számít, hogy megjelenítsék a fogyasztói értékeléseket.

Az online vásárlásnál mások az elvárások, mint amikor szolgáltatást vesz az ember igénybe. A leginkább ott is az ár számít, és természetesen az is fontos, hogy aktuális árukészletet lásson a vásárló, de a legfontosabb elvárások közé tartozik az is, hogy ne kelljen regisztrálni a vásárláshoz, és legyenek kedvezmények. A lehetséges vevők akár 35-40 százaléka is félbehagyhatja a vásárlást, ha túl sok az ilyen fajta akadály előtte.

A felmérésben azt is megállapították: a járvány alatt annyira hozzászoktak a felhasználók a kis cégek digitalizációjához, hogy már el is várják ezt. Korábban még lehettek elnézőek, ha egy kisebb cég nem volt jelen a neten, most már ezt nehezebben fogadják el.