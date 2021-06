Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","shortLead":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","id":"20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae60e10-0682-4fd4-b520-23e41cdd4dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. június. 23. 11:34","title":"Az NNK szerint minden vizsgált városban alacsony a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60-as éveiben járó férfi rávette a lányokat, hogy a jelenlétében öltözzenek át. Simogatta és puszilgatta is őket.","shortLead":"A 60-as éveiben járó férfi rávette a lányokat, hogy a jelenlétében öltözzenek át. Simogatta és puszilgatta is őket.","id":"20210623_iskolai_gondnok_szexualis_eroszak_molesztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0fb1dd-1dfc-4912-acda-2d9264e78e87","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_iskolai_gondnok_szexualis_eroszak_molesztalas","timestamp":"2021. június. 23. 10:32","title":"Csaknem 12 évet kapott egy iskolai gondnok, aki 7–11 év közti kislányokat molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészen a 84. percig vezettünk a német válogatott ellen, de aztán egy Goretzka lövés megpecsételte a sorsunkat.","shortLead":"Egészen a 84. percig vezettünk a német válogatott ellen, de aztán egy Goretzka lövés megpecsételte a sorsunkat.","id":"20210623_magyarorszag_nemetorszag_foci_eb_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a4cb4e-6be9-4851-baf1-49f4df88c756","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyarorszag_nemetorszag_foci_eb_munchen","timestamp":"2021. június. 23. 22:58","title":"Elképesztő meccsen játszottunk döntetlent a németekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","shortLead":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","id":"20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2618bd-b0a7-4ce1-8072-5a48a423a1af","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","timestamp":"2021. június. 24. 17:05","title":"Az Airbnb fogja beszedni a turisztikai adót Pozsonyban – Budapesten is ezt tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995","c_author":"Oroszi Babett, Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni...","id":"202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93caf0c4-9a3b-446d-93c5-7f02cc8d2f36","keywords":null,"link":"/360/202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","timestamp":"2021. június. 24. 06:30","title":"Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze van Magyarországhoz.","shortLead":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze...","id":"20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c4d7b-6301-41df-bd77-a137b36fe438","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","timestamp":"2021. június. 23. 17:45","title":"Karácsony a homofóbtörvényről: A szégyen a kormányé, és nem az országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","id":"20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba79d64c-ae46-4a88-8326-e367d6c2675f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","timestamp":"2021. június. 24. 06:41","title":"A DTM hőskorszakába repít vissza ez az alig használt eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65b1fb0-b0c4-40e7-a720-db21f24483cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat ígérő előzetes jelent meg az utóbbi évek egyik legtehetségesebbnek tartott alkotója által újraírt Kampókézhez.","shortLead":"Sokat ígérő előzetes jelent meg az utóbbi évek egyik legtehetségesebbnek tartott alkotója által újraírt Kampókézhez.","id":"20210624_Itt_a_klasszikus_horror_uj_verzioja_ettol_a_filmtol_fogunk_rettegni_iden_nyaron_kampokez_elozetes_candyman_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b65b1fb0-b0c4-40e7-a720-db21f24483cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1d4296-adc2-4564-8671-8f2e554a978e","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Itt_a_klasszikus_horror_uj_verzioja_ettol_a_filmtol_fogunk_rettegni_iden_nyaron_kampokez_elozetes_candyman_trailer","timestamp":"2021. június. 24. 15:50","title":"Itt a klasszikus horror új verziója: ettől a filmtől fogunk rettegni idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]