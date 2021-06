Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","id":"20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f7e8da-cec0-4883-b1eb-69aaafeba708","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2021. június. 25. 09:38","title":"Nagyot esett a születések száma májusban, nőtt a halálozásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp az EU tagállamok megosztottsága akadályozhatja Joe Biden amerikai elnök elképzelésének gyors elfogadását.","shortLead":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp...","id":"20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a67add6-7741-4be0-9455-b2ca3f288f82","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","timestamp":"2021. június. 25. 15:05","title":"Június végére meglehet a globális társasági adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","shortLead":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","id":"20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53d7af2-317c-47fd-a198-ccc53ccbb492","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 25. 08:10","title":"A Bujtor-filmeket idézi meg az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Percekkel azután, hogy a spanyol hatóságok bejelentették John McAfee halálhírét, egy Q betűt tettek közzé az Instagram-oldalának kezelői.","shortLead":"Percekkel azután, hogy a spanyol hatóságok bejelentették John McAfee halálhírét, egy Q betűt tettek közzé...","id":"20210624_john_mcafee_instagram_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e8e0e-8e99-4661-a316-1511d3a28608","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_john_mcafee_instagram_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2021. június. 24. 14:03","title":"Megjelent egy Q betű John McAfee Instagram-csatornáján, senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. ","shortLead":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos...","id":"20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d53320-e614-431a-b9e8-b81c34c064e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","timestamp":"2021. június. 26. 08:55","title":"Ezen a 8 ponton buknak el sokan, akik lakáshitelt vennének fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","id":"20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc36118c-c1d9-4955-9314-c3ae881aea76","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 25. 14:17","title":"Hadházy: Nem tudom, hogyan változott meg a Párbeszéd demokráciafelfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","shortLead":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","id":"20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863823b-ec8d-4c8e-b084-2d96b70f766d","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","timestamp":"2021. június. 25. 07:52","title":"Top 50-es magyar bűnözőt fogtak el Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A DAC magyar válogatott középpályása szerint mentális erőben és önbizalomban a torna legjobb csapata voltak. ","shortLead":"A DAC magyar válogatott középpályása szerint mentális erőben és önbizalomban a torna legjobb csapata voltak.