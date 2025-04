Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","shortLead":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","id":"20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3.jpg","index":0,"item":"f02e4d19-2c94-47f7-aa7c-653a07ed155e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","timestamp":"2025. április. 08. 11:31","title":"Jöhet a Tesla teljes önvezetése Európába, Amszterdamot járják a tesztautók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi elsősorban a vámháború miatt kritizálta az elnököt.","shortLead":"A férfi elsősorban a vámháború miatt kritizálta az elnököt.","id":"20250407_egyesult-allamok-florida-letartoztatas-donald-trump-halalos-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"752e0aad-2e8c-4810-b235-b2cbdc9b93a5","keywords":null,"link":"/elet/20250407_egyesult-allamok-florida-letartoztatas-donald-trump-halalos-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 07. 08:02","title":"Letartóztattak egy floridai férfit, aki Trump megölésével fenyegetőzött a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","shortLead":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","id":"20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"18838198-2dc6-4f45-a1cb-f600962c5f14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 07. 12:26","title":"Bezuhanást hozott a paneleknél az egymilliós lélektani határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban kedden: elhalasztanak egy túrát, az állattelepeknek pedig melegen ajánlják a járványügyi terv elkészítését. Újabb esetek nincsenek, de zajlik a nyomozás, hogyan kerülhetett Magyarországra 50 év után ismét a veszélyes vírus. A miniszter belengette az állami sertésfelvásárlást is.","shortLead":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban...","id":"20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc.jpg","index":0,"item":"8672eacd-149f-4ba7-adf2-f9fd04e9ce11","keywords":null,"link":"/zhvg/20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 15:44","title":"Száj- és körömfájás: újabb kitörés nincs, de szigorítások még jönnek, elhalasztják a nagy Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői képzésre, akiket leokéz a fenntartó, vagyis állami iskolák esetében a tankerületi központ is.","shortLead":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői...","id":"20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c.jpg","index":0,"item":"4ad5545e-71e2-4940-88fa-4f6ef6aba3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","timestamp":"2025. április. 07. 08:33","title":"Iskolaigazgató szeretne lenni? Ehhez bizony már központi jóváhagyás kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d17d3-bd8a-4e9f-b952-9edb42261fd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egyik érintettnek egy éven keresztül kellett pártfogói felügyelőhöz járnia.","shortLead":"Az egyik érintettnek egy éven keresztül kellett pártfogói felügyelőhöz járnia.","id":"20250407_karmelita-diaktuntetes-ugyeszi-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008d17d3-bd8a-4e9f-b952-9edb42261fd4.jpg","index":0,"item":"4d136e7b-a5c8-4598-9b31-4b9fe8ce1254","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_karmelita-diaktuntetes-ugyeszi-felfuggesztes","timestamp":"2025. április. 07. 08:20","title":"Ügyészi felfüggesztést kaptak a Karmelita kordonját döntögető diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB óvatosabb a kormánynál, zsarolás helyett ingyenes alapszámláról és jobb ügyfél-tájékoztatásról állapodott meg a bankszövetséggel.","shortLead":"Az MNB óvatosabb a kormánynál, zsarolás helyett ingyenes alapszámláról és jobb ügyfél-tájékoztatásról állapodott meg...","id":"20250408_Ot-lepes-mnb-Varga-Mihaly-bankok-bankszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"1066fc87-b49a-4cfe-93a4-f8e7170e797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Ot-lepes-mnb-Varga-Mihaly-bankok-bankszovetseg","timestamp":"2025. április. 08. 14:35","title":"Öt lépésről egyezett meg Varga Mihály a bankok vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77677f66-5615-4fb9-a010-60fc09ed5094","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Kecsegtető lehet bevásárolni a zuhanó részvényekből, de akár évekbe is telhet, mire megtérül a befektetésünk, ha egyáltalán. Ha megtakarításainkat mentenénk, egy-egy megbízható valuta vagy nemesfém, esetleg államkötvény jobb választás lehet. Persze tegyük hozzá, hogy a mai, egyre kiszámíthatatlanabbnak tűnő világban tuti tipp nincsen.","shortLead":"Kecsegtető lehet bevásárolni a zuhanó részvényekből, de akár évekbe is telhet, mire megtérül a befektetésünk, ha...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-zuhanas-befektetes-jen-svajci-frank-dollar-allamkotveny-arany-ezust","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77677f66-5615-4fb9-a010-60fc09ed5094.jpg","index":0,"item":"ae5b859a-bd53-43da-8e0b-08833d59f7ac","keywords":null,"link":"/360/20250407_donald-trump-vam-tozsde-zuhanas-befektetes-jen-svajci-frank-dollar-allamkotveny-arany-ezust","timestamp":"2025. április. 07. 16:50","title":"Valuták, arany és államkötvények: hova menekítsük a pénzünket a zuhanó tőzsdékről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]